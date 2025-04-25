快訊

美中貿易談判進行中？川普脫口「今早已開會」 陸外交部再打臉

台62線車禍！小貨車疑自撞翻覆摔爛 司機下半身粉碎性骨折

「一生清白」樁腳揭1點批汙辱 黃呂錦茹嘆早預料逃不過綠追殺

同德國中114會考衝刺分析講座！力宇教育名師與同學相見歡 備考策略一把抓

聯合新聞網／ 力宇教育

114年國中教育會考進入最後倒數階段，為協助學生熟悉考題方向與應試重點，力宇教育攜手桃園市立同德國中，於4月12日及19日舉辦「114會考衝刺分析講座」。活動現場吸引百餘位國三生參與，氣氛專注而熱烈。

本次講座特邀AILEAD365線上教學平臺上國文、英語、數學、自然、社會五大領域名師現場授課，針對最新命題趨勢、高頻考點、易錯題型解析，名師精華不藏私，課程內容紮實、節奏明快，幫助學生掌握會考答題關鍵。

AILEAD365線上教學平臺以名師教學影片、AI智能診斷題庫與適性化學習歷程為核心，協助學生依據個人程度自主學習、補強弱點，有效備戰會考。以往老師只在螢幕裡「陪讀書」，這回親自走進教室授課，讓學生與熟悉的名師面對面互動，學習氛圍格外濃厚。

此次力宇教育與桃園市立同德國中合作辦理實體講座，內容精彩實用，現場反應熱烈，也為同學們帶來一場難得的學習激勵。

想了解更多，歡迎點擊文章連結！

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com

【114國中會考／國文科考前分析】

https://www.leadu-edu.com/education-detail/91/

【114國中會考／英語科考前分析】

https://www.leadu-edu.com/education-detail/92/

【114國中會考／數學科考前分析】

https://www.leadu-edu.com/education-detail/93/

【114國中會考／社會科考前分析】

https://www.leadu-edu.com/education-detail/94/

【114國中會考／自然科考前分析】

https://www.leadu-edu.com/education-detail/95/

力宇教育 國中教育會考

力宇教育

追蹤

相關新聞

新北班班喝鮮奶？市長侯友宜：財劃法下來後是重要選項

中央推動班班喝鮮奶最後卻喊卡，新北市議員江怡臻今天在議會質詢指出新北應也有能力推動，但關鍵在於4.2億財源在哪？侯友宜說...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

台中太平4小學活動中心動工 光隆國小創校95年終有禮堂用

台中市太平區中華、東平、長億暨光隆國小等四校今舉辦活動中心興建工程聯合動土典禮，市長盧秀燕及教育局長蔣偉民與地方民意代表...

全中運／屏東代表隊獲27金22銀32銅 創隊史最佳成績

114年全國中等學校運動會昨24日在台南市圓滿落幕，屏東縣代表隊創下隊史最佳紀錄榮獲金牌27面、銀牌22面、銅牌32面，...

全中運／史上首位對打品勢雙冠軍基女寫紀錄 基隆8金

114年全國中等學校運動會昨落幕，基隆市代表隊拿下8金7銀9銅，創15年來最佳成績。其中基隆女中林侑萱成為全中運史上首位...

高中免試入學變更就學區 即日起開放至5月2日申請

為協助學生就近入學，教育部表示，114學年度高級中等學校免試入學變更就學區申請時間自即日起至5月2日止，應屆畢業生須上網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。