同德國中114會考衝刺分析講座！力宇教育名師與同學相見歡 備考策略一把抓
114年國中教育會考進入最後倒數階段，為協助學生熟悉考題方向與應試重點，力宇教育攜手桃園市立同德國中，於4月12日及19日舉辦「114會考衝刺分析講座」。活動現場吸引百餘位國三生參與，氣氛專注而熱烈。
本次講座特邀AILEAD365線上教學平臺上國文、英語、數學、自然、社會五大領域名師現場授課，針對最新命題趨勢、高頻考點、易錯題型解析，名師精華不藏私，課程內容紮實、節奏明快，幫助學生掌握會考答題關鍵。
AILEAD365線上教學平臺以名師教學影片、AI智能診斷題庫與適性化學習歷程為核心，協助學生依據個人程度自主學習、補強弱點，有效備戰會考。以往老師只在螢幕裡「陪讀書」，這回親自走進教室授課，讓學生與熟悉的名師面對面互動，學習氛圍格外濃厚。
此次力宇教育與桃園市立同德國中合作辦理實體講座，內容精彩實用，現場反應熱烈，也為同學們帶來一場難得的學習激勵。
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【力宇教育】
【114國中會考／國文科考前分析】
https://www.leadu-edu.com/education-detail/91/
【114國中會考／英語科考前分析】
https://www.leadu-edu.com/education-detail/92/
【114國中會考／數學科考前分析】
https://www.leadu-edu.com/education-detail/93/
【114國中會考／社會科考前分析】
https://www.leadu-edu.com/education-detail/94/
【114國中會考／自然科考前分析】
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