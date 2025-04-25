台中太平4小學活動中心動工 光隆國小創校95年終有禮堂用

台中市太平區中華、東平、長億暨光隆國小等四校今舉辦活動中心興建工程聯合動土典禮，市長盧秀燕及教育局長蔣偉民與地方民意代表、學區里長和社區民眾多人一起上香，祈佑工程順利，早日有禮堂可用。

市長盧秀燕說，台中是全國第二大城市，但過去原台中縣因經費有限，許多學校缺乏禮堂，影響孩子的學習環境。因此市府編列逾24億元預算，協助25所學校興建禮堂。像是四所學校中，光隆國小創校95年，卻始終沒有禮堂，未來完工後，即使天候不佳也能順利辦理活動。

教育局長蔣偉民說，目前這25校禮堂工程皆已完成發包，其中大里區、沙鹿區、后里區、北屯區、大雅區、大肚區、霧峰區及今日動土的太平區中華、東平、長億、光隆國小共15所學校禮堂已動土，預計明年底完工。接下來烏日區及南區，豐原區及東勢區共10所學校將分別舉辦聯合動土典禮，預計全數完工後，有禮堂的國中小學校大幅增加到234校，占全市306校近8成。

他說，這四校活動中心興建工程，共編列預算3億4220萬元，完工後將另補助四校設備經費各1千2百萬元，以完善學生學習環境。

太平區中華國小校長包沛然、東平國小校長陳榮原、長億國小校長李宏仁及光隆國小校長石曼如都表示，興建的活動中心兼具多項教學活動功能，提供孩子多元發展資源，感謝市府及各方人士的協助，營造舒適及安全的學習環境。