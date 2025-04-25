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台中太平4小學活動中心動工 光隆國小創校95年終有禮堂用

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區中華、東平、長億暨光隆國小等四校今舉辦活動中心興建工程聯合動土典禮。圖／台中市政府提供
台中市太平區中華、東平、長億暨光隆國小等四校今舉辦活動中心興建工程聯合動土典禮。圖／台中市政府提供

台中市太平區中華、東平、長億暨光隆國小等四校今舉辦活動中心興建工程聯合動土典禮，市長盧秀燕及教育局長蔣偉民與地方民意代表、學區里長和社區民眾多人一起上香，祈佑工程順利，早日有禮堂可用。

市長盧秀燕說，台中是全國第二大城市，但過去原台中縣因經費有限，許多學校缺乏禮堂，影響孩子的學習環境。因此市府編列逾24億元預算，協助25所學校興建禮堂。像是四所學校中，光隆國小創校95年，卻始終沒有禮堂，未來完工後，即使天候不佳也能順利辦理活動。

教育局長蔣偉民說，目前這25校禮堂工程皆已完成發包，其中大里區、沙鹿區、后里區、北屯區、大雅區、大肚區、霧峰區及今日動土的太平區中華、東平、長億、光隆國小共15所學校禮堂已動土，預計明年底完工。接下來烏日區及南區，豐原區及東勢區共10所學校將分別舉辦聯合動土典禮，預計全數完工後，有禮堂的國中小學校大幅增加到234校，占全市306校近8成。

他說，這四校活動中心興建工程，共編列預算3億4220萬元，完工後將另補助四校設備經費各1千2百萬元，以完善學生學習環境。

太平區中華國小校長包沛然、東平國小校長陳榮原、長億國小校長李宏仁及光隆國小校長石曼如都表示，興建的活動中心兼具多項教學活動功能，提供孩子多元發展資源，感謝市府及各方人士的協助，營造舒適及安全的學習環境。

台中市議員黃佳恬、蔡耀頡、張玉嬿、前市議員李麗華和多位地方人士今都出席活動。

台中市長盧秀燕，今出席太平區中華、東平、長億暨光隆國小等四校活動中心興建工程聯合動土典禮時受到小朋友歡迎。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕，今出席太平區中華、東平、長億暨光隆國小等四校活動中心興建工程聯合動土典禮時受到小朋友歡迎。圖／台中市政府提供

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