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全中運／屏東代表隊獲27金22銀32銅 創隊史最佳成績

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣大同高中舉重國女組55公斤級方昱心金牌，挺舉破大會紀錄。圖／屏東縣政府提供
屏東縣大同高中舉重國女組55公斤級方昱心金牌，挺舉破大會紀錄。圖／屏東縣政府提供

114年全國中等學校運動會昨24日在台南市圓滿落幕，屏東縣代表隊創下隊史最佳紀錄榮獲金牌27面、銀牌22面、銅牌32面，總計81面獎牌，總獎牌數名列全國第七，是非六都縣市中第一名，金牌數創下屏東歷屆參加全國中等學校運動會以來最佳成績。

屏東縣政府表示，屏東代表隊在114年全中運表現驚豔，柔道6面金牌居冠，枋寮高中與大同高中選手奪得；競技體操獲4面金牌，至正國中選手斬獲。至正國中、佳冬高農與潮州高中等校選手在木球場上也獲4面金牌。拳擊、滑輪溜冰與舉重各奪3面金牌。

另外，枋寮高中柔道選手楊丞威、崇文國中田徑鐵餅選手施妘臻與潮州高中滑輪溜冰選手李芳儀皆完成二連霸，潮州高中滑輪溜冰選手蔡佳妤更拿下三連霸佳績。

屏東縣共奪得7面競賽總錦標，枋寮高中包辦高女組與國男組柔道第一名。滑輪溜冰，潮州高中在高男組與高女組雙雙奪冠。國女組競技體操中由至正國中脫穎而出，勇奪冠軍。佳冬高農與林邊國中在高男組木球及國男組滑輪溜冰中勇奪第一。

教育處指出，屏東推動四級五區體育人才培育政策有成，國小到大學完善訓練體系，強化基層選手養成。縣府持續改善訓練設施與教練配置，提供專業支持，並發放獎勵金與營養補助金，提升選手表現。

縣長周春米說，成果來自選手、教練、學校配合縣府政策努力，未來繼續優化體育政策與場館建設，培育更多潛力新星，讓屏東選手在賽場上發光發熱，展現「尚勇」精神。

屏東縣來義高中國男組拳擊第十三量級金牌謝侑勳。圖／屏東縣政府提供
屏東縣來義高中國男組拳擊第十三量級金牌謝侑勳。圖／屏東縣政府提供
屏東縣枋寮高中國男組柔道第三級金牌高宇恩。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣滑輪溜冰代表隊賽前熱身。圖／屏東縣政府提供
屏東縣滑輪溜冰代表隊賽前熱身。圖／屏東縣政府提供
屏東縣至正國中國女組競技體操成隊競賽金牌李佳蔚、林沛函、鄒昀希、鄭又云、簡如珮、藍珮予。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府 柔道 金牌

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