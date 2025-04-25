全中運／史上首位對打品勢雙冠軍基女寫紀錄 基隆8金

114年全國中等學校運動會昨落幕，基隆市代表隊拿下8金7銀9銅，創15年來最佳成績。其中基隆女中林侑萱成為全中運史上首位同時奪下對打與品勢金牌選手；基隆高中蕭子桓1人獨得3金，也寫下傲人成績。

跆拳道項目表現亮眼，基隆女中林侑萱是全中運史上第一人在高女組個人品勢與對打同奪2金，雙金讓基隆市在跆拳道項目名列前茅。

市長謝國樑說，林侑萱繼去年代表台灣在跆拳道品勢世錦賽摘金後，今年全中運對打兩個組別在跆拳道項目已逐漸各自專精發展，通常在少年階段就會確定專練其中一個項目，然而侑萱的天賦及後天的努力，讓她寫下傳奇。

林侑萱對打由女中簡育南教練及前國手簡億鑫教練帶領，品勢則由世大運金牌李晟綱與家族團隊及姊姊李映萱共同指導，默契與訓練量缺一不可，也要謝謝默默付出的校長林三維、行政團隊與家人，才有傲人成績。

另外，基隆高中蕭子桓1人獨得3金，高男組游泳他以壓倒性實力橫掃800公尺自由式、400公尺自由式與1500公尺自由式三項冠軍，是基隆市游泳隊史上的新里程碑。

田徑項目2面金牌入袋，中山高中林盧品均在高男組鏈球（6公斤）項目，以穩定出手與優異技術勇奪金牌。建德國中吳宥葳在2000公尺障礙賽中蟬聯冠軍，同時破大會紀錄。

射擊團體穩扎穩打，明德國中李有為、李孟桓、徐唯鈞三位選手在國男組10公尺空氣手槍團體賽中，以穩定成績與默契合作成功奪金。

教育處表示，市府推動「全中運潛優選手黃金計畫」，每年投入500萬元預算，採取重點式資源分配，有效強化各校重點選手的訓練資源，更於比賽期間增派運動傷害防護員、物理治療師與心理諮商人員，提供選手全方位照護，提升選手臨場表現與穩定心理狀態。