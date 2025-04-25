高中免試入學變更就學區 即日起開放至5月2日申請

為協助學生就近入學，教育部表示，114學年度高級中等學校免試入學變更就學區申請時間自即日起至5月2日止，應屆畢業生須上網填寫申請表，並檢附相關證明文件，向就讀國中申請，申請結果將於5月19日通知。

部分學生可能因搬家或在國中階段跨區就學，而學生就讀或畢業國中學籍所在就學區，又未設置可供學生選擇的高中科別或產業特殊需求類科，對此，教育部亦提供申請變更就學區服務。

若為非應屆畢業生、具同等學力資格或就讀海外設立的台灣學校及大陸地區台商學校學生，教育部說，則須填寫申請表、檢附相關證明文件，向所欲變更的就學區免試入學委員會申請。

教育部表示，學生申請變更就學區經審查通過，免試入學報名方式即轉變為個別報名，變更後的就學區內各高級中等學校招生對象、名額、報名辦法、比序項目等資訊，及志願選填、報名、錄取公告、報到等重要日程，請學生務必留意。

教育部說，相關資訊可至各就學區免試入學委員會網站查詢，或下載簡章參閱，亦可至「國中畢業生適性入學宣導網站」連結至各直轄市、縣市12年國教網查詢，紙本簡章並已同步發售。

教育部也提醒，學生在選填志願時務必考量生涯發展紀錄手冊及生涯發展規劃書，參酌免試入學志願模擬選填時，學校所給予的輔導建議，與導師及家長共同討論，選擇適宜的學校就讀，並依照後續放榜7月8日及報到日程7月10日辦理相關事宜，即早做好入學準備。