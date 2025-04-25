彰化2偏鄉國中 免試優免名額失而復得

高中職校114學年度彰化區優先免試名額分配，爆出兩所偏鄉學校免試入學名額被取消，移給兩所私立中學。二林鎮、二水鄉的鄉鎮長要求「還我名額」，教育界痛批「劫貧濟富！」

彰化縣政府表示，接到教育界及地方反映，已有轉機。教育處轉知「明星高中」校方已承諾把優免名額還給偏鄉學校，現待提案送進彰化區免試入學委員會核備即可。

彰化區優先免試計畫2018年實施至今，計畫內容是第一志願高中給縣內國中每校至少1個優免名額，偏鄉弱勢學生有機會進入第一志願，不料最新公告，原斗國中小學、二水國中的優免名額被取消，名額被移給縣內私立中學。

消息傳出讓地方炸鍋，認為歧視偏鄉學子，原斗國中小學、二水國中著急爭取恢復名額，不料答覆竟是「114學年拍板定案，無翻案可能」。

教育人士批評，彰化區免試入學會議的與會高中職和教育主管機關，事前並未通知兩所偏鄉國中，便逕自刪除名額，移撥給私立中學，此種「劫貧濟富」作法，違反照顧偏鄉和弱勢學生的精神。

彰化縣有教育團體指出，取消優免名額的原因有二，一是考量交通路程後鼓勵偏鄉學子就近升學，二是名校教師承受「學生素質不好，拖累整體學業成就表現」壓力，討論後取消兩校名額，教育界許多人士無法認同。

二林鎮長蔡詩傑、二水鄉長蘇界欽都表示，偏鄉學校已經弱勢，保留1個優免名額給偏鄉學校和學子，就像留下一盞希望的火炬，哪個偏鄉學生及家長嫌路途遠不肯去念明星學校？以「學生素質差」當理由不想給優免名額，形同歧視偏鄉。