快訊

科技股帶動 史指那指大漲逾2%、道瓊升近500點

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化2偏鄉國中 免試優免名額失而復得

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

高中職校114學年度彰化區優先免試名額分配，爆出兩所偏鄉學校免試入學名額被取消，移給兩所私立中學。二林鎮、二水鄉的鄉鎮長要求「還我名額」，教育界痛批「劫貧濟富！」

彰化縣政府表示，接到教育界及地方反映，已有轉機。教育處轉知「明星高中」校方已承諾把優免名額還給偏鄉學校，現待提案送進彰化區免試入學委員會核備即可。

彰化區優先免試計畫2018年實施至今，計畫內容是第一志願高中給縣內國中每校至少1個優免名額，偏鄉弱勢學生有機會進入第一志願，不料最新公告，原斗國中小學、二水國中的優免名額被取消，名額被移給縣內私立中學。

消息傳出讓地方炸鍋，認為歧視偏鄉學子，原斗國中小學、二水國中著急爭取恢復名額，不料答覆竟是「114學年拍板定案，無翻案可能」。

教育人士批評，彰化區免試入學會議的與會高中職和教育主管機關，事前並未通知兩所偏鄉國中，便逕自刪除名額，移撥給私立中學，此種「劫貧濟富」作法，違反照顧偏鄉和弱勢學生的精神。

彰化縣有教育團體指出，取消優免名額的原因有二，一是考量交通路程後鼓勵偏鄉學子就近升學，二是名校教師承受「學生素質不好，拖累整體學業成就表現」壓力，討論後取消兩校名額，教育界許多人士無法認同。

二林鎮長蔡詩傑、二水鄉長蘇界欽都表示，偏鄉學校已經弱勢，保留1個優免名額給偏鄉學校和學子，就像留下一盞希望的火炬，哪個偏鄉學生及家長嫌路途遠不肯去念明星學校？以「學生素質差」當理由不想給優免名額，形同歧視偏鄉。

偏鄉學校 免試入學

延伸閱讀

家長炸鍋！彰化2偏鄉國中優免名額送明星私中 鄉鎮長喊「還我名額」

彰化罷免謝衣鳯二階連署過半 急向曹興誠求援衝刺

誰說非得去淡水！美度不輸櫻花 「中南部版天元宮」大蒐羅 超經典「寶塔+粉紅花海」同框氛圍感爆棚

Ford全新彰化展示中心暨專業服務廠盛大開幕 五百坪空間打造中部地區旗艦規格

相關新聞

家長炸鍋！彰化2偏鄉國中優免名額送明星私中 鄉鎮長喊「還我名額」

高中職校114學年度彰化區優先免試名額分配，爆出兩所偏鄉學校免試入學名額被取消，移給兩所私立中學，引發地方不滿，批評某明...

正心學生救回打球昏倒命危老師 師感恩「你們是我貴人」

「這是最經典救命案例！」上月10日雲林縣正心中學老師張寶元和學生打球昏倒OHCA，師生聯手施以心肺復甦術及心臟電擊器，救...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

彰化2偏鄉國中 免試優免名額失而復得

高中職校114學年度彰化區優先免試名額分配，爆出兩所偏鄉學校免試入學名額被取消，移給兩所私立中學。二林鎮、二水鄉的鄉鎮長...

台中一中百年實驗室大公開 ！上百件骨董級儀器亮相 學生好奇圍觀

台中一中為慶祝創校110年，師生整理出百年實驗室收藏的上百件距今70、80年古董級實驗器材，今在科學館4樓亮相，吸引學生...

不受康橋事故影響 東大特教生今「萬全準備」騎車上路

國立台東大學附屬特殊教育學校今天舉辦第13屆「齊心騎力成年禮」活動，一連兩天帶領國二及高二共計20名學生，挑戰「玩轉小三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。