台中一中百年實驗室大公開 ！上百件骨董級儀器亮相 學生好奇圍觀

台中一中為慶祝創校110年，師生整理出百年實驗室收藏的上百件距今70、80年古董級實驗器材，今在科學館4樓亮相，吸引學生好奇圍觀。校慶前一晚舉辦「科學驚魂夜」尋找龍的DNA活動，由學生組隊完成科學館的科學挑戰，方能解開物理古典實驗展覽的開展鑰匙。

校長林隆諺指出，物理科教師賴奕豪去年暑假展開整理工作，熱情感召同科教師張宇靖幫忙，賴還走訪當初出產這些儀器的公司，並利用課餘拍影片，撰寫各儀器的使用說明，如今產出52件儀器說明書，適逢110周年校慶，賴將與設備組長許瑋琇等教師聯手推出「理科時光博物廊」手冊、筆記本與校慶活動。

師生們利用午休測試骨董儀器，編寫操作說明，將整理好資料編列在雲端資料庫，設置「理科時光博物廊」網頁，參觀者掃描對應的NFC貼紙，就會跳出相關說明資料。

學生張培恩、許恩與、陳冠瑋編輯密立坎油滴實驗原理，嘗試用舊儀器再現過去實驗，讓塵封儀器再次活化，最困難的地方是「密立坎電量測量器」已停產，找不到說明書，只好參考類似型號操作方式，摸索儀器上裝置與附件功能。

骨董物理實驗儀器中，不少儀器功能失效，師生也著手修復。學生陳亮維、翁丞沂、王胤丞修復電阻箱，得先理解構造及實際運作原理，逐步找出儀器損壞原因，再把電阻絲焊接回原處；修復期間不斷確認電表、重新焊接，重複測試過程常有挫折，成功修復後，相當感動。