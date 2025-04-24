澎湖風櫃與首爾市國小視訊 跨越語言共學守護海洋
澎湖風櫃國小中高年級學生，今天以線上視訊，與遠在韓國首爾的清雲小學（Chungwoon Elementary School）展開別開生面國際交流共學，讓2國學童體驗不同文化，更在「愛海藝創」主題下，激發無限創意火花。
風櫃國小校長林妍伶表示，風櫃國小一直以來積極推動學生與國際交流，拓展孩子們視野，台韓2校學子有機會首度透過線上視訊國際交流共學活動，要感謝Chungwoon Elementary School的Hye Won Oh老師促成，讓2校得以進行少見的跨國學習體驗，也讓世界看見澎湖的美麗與活力。
林妍伶表示，台韓2校學子在國際交流共學活動中，分別以簡單英語進行自我介紹，透過彼此靦腆笑容和熱情揮手，很快就拉近距離；風櫃國小老師向韓國的同學們，介紹學校深耕已久的環境教育課程，分享每月定期淨灘與進行垃圾分類與回收，韓國小朋友們也都表示有參與淨灘經驗，顯示2地學童對於環境保護都有一份共同關心。
風櫃國小還特別透過視訊分享利用淨灘的塑膠、玻璃碎片、塑膠袋吸管等各種海廢，創作出的精美藝術品，在澎湖美展中獲得佳績，更代表澎湖縣參與全國比賽時，讓韓國小朋友們紛紛發出驚嘆與熱烈掌聲，2校師生還難得以黏土共同創作，所有黏土作品上傳至Padlet共創平台，展現澎湖學童創意與環保意識。
林妍伶表示，風櫃國小與Seoul ChungwoonElementary Schoo的線上國際交流活動，不僅為2校帶來難忘學習體驗，更在孩子心中種下環保與國際交流種子；透過藝術創作，2地孩子們跨越了語言隔閡，共同為守護美麗的海洋盡一份心力。
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