快訊

「普亭住手！」俄國飛彈猛擊基輔 川普怒發文：時機非常糟糕

不要弄髒美國品牌！共和黨金主再怒轟川普 恐花一生彌補損害

下周另波鋒面接力！這兩日天氣最不穩定 氣溫南北兩樣情

澎湖風櫃與首爾市國小視訊 跨越語言共學守護海洋

中央社／ 澎湖縣24日電
澎湖縣風櫃國小與韓國首爾清雲小學24日透過線上視訊，進行國際交流共學活動，透過藝術創作，兩地孩子們跨越語言隔閡，共同為守護美麗海洋盡一份心力。（澎湖風櫃國小提供）中央社
澎湖縣風櫃國小與韓國首爾清雲小學24日透過線上視訊，進行國際交流共學活動，透過藝術創作，兩地孩子們跨越語言隔閡，共同為守護美麗海洋盡一份心力。（澎湖風櫃國小提供）中央社

澎湖風櫃國小中高年級學生，今天以線上視訊，與遠在韓國首爾的清雲小學（Chungwoon Elementary School）展開別開生面國際交流共學，讓2國學童體驗不同文化，更在「愛海藝創」主題下，激發無限創意火花。

風櫃國小校長林妍伶表示，風櫃國小一直以來積極推動學生與國際交流，拓展孩子們視野，台韓2校學子有機會首度透過線上視訊國際交流共學活動，要感謝Chungwoon Elementary School的Hye Won Oh老師促成，讓2校得以進行少見的跨國學習體驗，也讓世界看見澎湖的美麗與活力。

林妍伶表示，台韓2校學子在國際交流共學活動中，分別以簡單英語進行自我介紹，透過彼此靦腆笑容和熱情揮手，很快就拉近距離；風櫃國小老師向韓國的同學們，介紹學校深耕已久的環境教育課程，分享每月定期淨灘與進行垃圾分類與回收，韓國小朋友們也都表示有參與淨灘經驗，顯示2地學童對於環境保護都有一份共同關心。

風櫃國小還特別透過視訊分享利用淨灘的塑膠、玻璃碎片、塑膠袋吸管等各種海廢，創作出的精美藝術品，在澎湖美展中獲得佳績，更代表澎湖縣參與全國比賽時，讓韓國小朋友們紛紛發出驚嘆與熱烈掌聲，2校師生還難得以黏土共同創作，所有黏土作品上傳至Padlet共創平台，展現澎湖學童創意與環保意識。

林妍伶表示，風櫃國小與Seoul ChungwoonElementary Schoo的線上國際交流活動，不僅為2校帶來難忘學習體驗，更在孩子心中種下環保與國際交流種子；透過藝術創作，2地孩子們跨越了語言隔閡，共同為守護美麗的海洋盡一份心力。

澎湖縣風櫃國小中高年級學生24日以線上視訊，與韓國首爾清雲小學（Chungwoon Elementary School）展開國際交流共學活動，透過彼此靦腆笑容和熱情揮手，很快就拉近距離。（澎湖風櫃國小提供）中央社
澎湖縣風櫃國小中高年級學生24日以線上視訊，與韓國首爾清雲小學（Chungwoon Elementary School）展開國際交流共學活動，透過彼此靦腆笑容和熱情揮手，很快就拉近距離。（澎湖風櫃國小提供）中央社

淨灘 澎湖縣

延伸閱讀

澎湖食魚教育倡廢棄食材再利用 魚骨翻轉新生命

一波鋒面雨帶進逼北台灣 粉專：台北、桃園即將下雨

媽祖信仰結緣 澎湖馬公與嘉義朴子締盟姊妹市

特殊奧運／澎湖選手奪牌 縣長陳光復頒贈賀匾

相關新聞

家長炸鍋！彰化2偏鄉國中優免名額送明星私中 鄉鎮長喊「還我名額」

高中職校114學年度彰化區優先免試名額分配，爆出兩所偏鄉學校免試入學名額被取消，移給兩所私立中學，引發地方不滿，批評某明...

正心學生救回打球昏倒命危老師 師感恩「你們是我貴人」

「這是最經典救命案例！」上月10日雲林縣正心中學老師張寶元和學生打球昏倒OHCA，師生聯手施以心肺復甦術及心臟電擊器，救...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

台中一中百年實驗室大公開 ！上百件骨董級儀器亮相 學生好奇圍觀

台中一中為慶祝創校110年，師生整理出百年實驗室收藏的上百件距今70、80年古董級實驗器材，今在科學館4樓亮相，吸引學生...

不受康橋事故影響 東大特教生今「萬全準備」騎車上路

國立台東大學附屬特殊教育學校今天舉辦第13屆「齊心騎力成年禮」活動，一連兩天帶領國二及高二共計20名學生，挑戰「玩轉小三...

嘉義民雄國中輕艇隊創紀錄 蘇珮宇、許崴涵全中運奪金

嘉義縣民雄國中輕艇隊成立10年，今年參加全國中等學校運動會輕艇競賽，學生蘇珮宇、許崴涵在教練帶領下，犧牲假日辛勤苦練，平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。