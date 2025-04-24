不受康橋事故影響 東大特教生今「萬全準備」騎車上路

國立台東大學附屬特殊教育學校今天舉辦第13屆「齊心騎力成年禮」活動，一連兩天帶領國二及高二共計20名學生，挑戰「玩轉小三鐵」，但由於日前發生康橋國際學校單車環島發生嚴重交通事故，附小校長王金香表示，會擔心，但已做好準備才上路。

王金香表示，騎在馬路上多少會有一些危險，所以每一次都做足準備，3月就先帶孩子路騎，並教導各項安全規則，且依孩子體能及熟悉度分3組，並規畫路線，由志工和保母車陪伴，若沒有做好萬全準備，也不會輕易上路，所以這次的挑戰正常舉行。

東大附特成年禮活動是學校一項傳統，每年都會舉辦，讓每位學生都有參與及實現自我的機會，展現克服困難的精神，為未來踏入職場做好準備，也讓孩子自己以及社會大眾知道，他們是有能力做到的。今年活動設計騎單車、親水活動及探險教育活動等體適能活動。

不過，由於日前才發生康橋國際學校單車環島發生嚴重交通事故，讓不少欲舉辦騎單車體驗挑戰的學校有所擔心，今天東大特教則不受影響，車隊從東大附特出發，途經史前館、東興派出所及知本中油加油站，稍事歇息後，中午安全抵達東遊季溫泉渡假村用餐，全長20公里。

應每位學生的需求，除一般常見的自行車、協力車及輔助輪車等，也為學生適配手搖三輪車及外型媲美小型賽車的四輪單車，全程由專業團隊治療師、教職員工及東大學特殊教育學系及體育系的志工們，全程陪同學生協力騎乘。