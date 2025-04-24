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家長炸鍋！彰化2偏鄉國中優免名額送明星私中 鄉鎮長喊「還我名額」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣國中教育會考，縣長王惠美年年巡視考場秩序。本報資料照片
彰化縣國中教育會考，縣長王惠美年年巡視考場秩序。本報資料照片

高中職校114學年度彰化區優先免試名額分配，爆出兩所偏鄉學校免試入學名額被取消，移給兩所私立中學，引發地方不滿，批評某明星國立高中傲慢，二林鎮、二水鄉的鄉鎮長今強烈要求「還我名額」以落實有教無類精神。

彰化區優先免試計畫自2018年實施到本學年，計畫主要精神是第一志願高中（明星高中）給縣內國中每校至少1個優免名額，讓偏鄉學校弱勢學生有機會進入第一志願學校，未料最新公告的114學年度彰化區優先免試入學優免名額分配辦法，原斗國中小學、二水國中的優免名額被取消，名額被移送縣內私立中學。

會後消息傳出，地方民眾和家長炸鍋，認為歧見偏鄉學子，原斗國中小學、二水國中著急向上級爭取恢復，得到答覆「114學年拍板定案，無翻案可能」。教育人士批評，彰化區免試入學會議的與會高中職和教育主管機關，未事前通知兩所偏鄉國中，逕自刪除名額，移撥給私立中學，「劫貧濟富」作法違反照顧偏鄉和弱勢學生的教育精神及計畫目的。

彰化縣有教育團體指出，有國中教育人員私下找某明星國立高中打聽取消優免名額的，原因有二，一是考量交通路程後鼓勵偏鄉學子就近升學，二是名校教師承受「學生素質不好，拖累整體學業成就表現」壓力，討論後作出取消二水、原斗國中小學國中部的優免名額，消息傳開後，許多教育人士和教師無法認同「學生程度不好就不想去教」的教育態度。

二林鎮長蔡詩傑、二水鄉長蘇界欽都表示，教育令人敬佩的精神就是有教無類，偏鄉學校已經弱勢，保留1個優免名額給偏鄉學校和學子，就像留下一盞希望的火炬，他們想問哪一個偏鄉學生及家長嫌路途遠不肯去念明星學校？教育工作者怎可因「學生素質差」就不想教，明星高中同意移除偏鄉學校名額形同歧視偏鄉。

彰化縣政府表示，已接到教育界及地方父老的反映，將徵詢彰化區免試入學委員會意見，從落實優免政策精神及計畫目的，會請明星高中把名額還給二水國中、原斗國中小。

偏鄉學校 免試入學

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