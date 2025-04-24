嘉義民雄國中輕艇隊創紀錄 蘇珮宇、許崴涵全中運奪金

嘉義縣民雄國中輕艇隊成立10年，今年參加全國中等學校運動會輕艇競賽，學生蘇珮宇、許崴涵在教練帶領下，犧牲假日辛勤苦練，平時在新港大潭岳湖訓練，寒暑假遠赴日月潭移地訓練，今年在500米雙人C艇和200米雙人C艇項目榮獲雙金，是創隊以來首次奪得金牌。

民雄國中校長吳敏男說，教練郭泰延、教師尤為立組成輕艇教練團，平時在新港大潭岳湖訓練，寒暑假遠赴日月潭移地訓練閉關數周，全中運賽前於228連假、清明連假犧牲休假，輕艇隊在台南比賽水域苦練，讓選手們提早適應場地水流、風向，努力再創佳績。

吳敏男指出，蘇珮宇、許崴涵去年在台北全中運輕艇競速斬獲3銀，今年更上一層樓，在500米雙人C艇和200米雙人C艇項目榮獲雙金，蘇珮宇還在200米單人C艇獲得銀牌，賽後兩位選手開心地站上頒獎台授獎，雀躍不已，終不負平時風吹日曬之苦。