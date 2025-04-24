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中一中解封日治骨董物理實驗儀器 師生一窺科學軌跡

中央社／ 台中24日電

台中一中物理實驗室封藏一批骨董實驗器材，日治時期保存至今，因時代、課綱轉變，有的儀器現僅以圖片在課本呈現，師生著手整理並撰寫展覽手冊，塵封儀器再亮相，一窺近代科學軌跡。

在日治時期就已立校的台中一中，校內物理實驗室封藏許多骨董級物理實驗器材，已有70多年歷史。台中一中今天召開記者會，說明骨董級物理實驗器材解封過程；物理老師賴奕豪耗時半年整理，更放置黑板翻譯原文資料，讓路過學生可動手操作或思考物理問題。

校長林隆諺指出，賴奕豪為讓物理實驗儀器具有教育功能，規劃2年以馬拉松式時程進行儀器教育歸位，不少儀器只出現在物理科教科書中，賴奕豪考究這些儀器使用方法，利用課餘時摸索實驗儀器、拍攝影片、撰寫儀器使用說明，校內多名教師後來也以行動支持。

師生們利用午休時間進行骨董儀器測試，編寫儀器操作說明文章，將整理好資料編列在雲端資料庫，設置「理科時光博物廊」網頁，參觀者只要掃描展示櫃上與物理實驗儀器對應的NFC貼紙，就會挑出物理儀器的說明文章與編寫者資料。

張培恩、許恩與、陳冠瑋編輯密立坎油滴實驗原理，嘗試用舊儀器再現過去實驗，讓塵封儀器再次活化；張培恩指出，「密立坎電量測量器」已停產，找不到說明書，只好參考類似型號操作方式，摸索儀器上裝置與附件功能。

陳冠瑋說，看到課本上所描述的實驗畫面浮現眼前，內心相當感動；許恩與提到，整理操作手冊讓他們更了解學校古老儀器，讓塵封已久儀器重見天日。

骨董物理實驗儀器中，不少儀器功能失效，師生著手修復。陳亮維、翁丞沂、王胤丞修復電阻箱，得先理解構造及實際運作原理，逐步找出儀器損壞原因，再把電阻絲焊接回原處；修復期間不斷確認電表、重新焊接，重複測試過程常有挫折，成功修復後，相當感動。

台中一中在科學館4樓闢建展示空間，展出多項骨董級物理實驗儀器，就連展示櫃子都是日治時期檜木展示櫃；校方將舉辦「科學驚魂夜－尋找龍的DNA」，師生組隊參加，在骨董物理儀器以及百年生物標本完成闖關，取得解開物理古典實驗展覽的開展鑰匙。

台中一中 日治時期

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