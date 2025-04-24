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正心學生救回打球昏倒命危老師 師感恩「你們是我貴人」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
正心中心老師張寶元獻花感謝台大雲林分院醫師團隊救他一命。記者蔡維斌／攝影
正心中心老師張寶元獻花感謝台大雲林分院醫師團隊救他一命。記者蔡維斌／攝影

「這是最經典救命案例！」上月10日雲林縣正心中學老師張寶元和學生打球昏倒OHCA，師生聯手施以心肺復甦術及心臟電擊器，救護車無縫接手送醫，經台大雲林分院急救，昏迷3天醒來，約1個月順利出院回校教書，今天醫院一場「生命之鏈」感恩會，獲得重生的老師擁抱學生，溫馨獻花感謝醫師及所有救命恩人。

斗六市正心中心老師張寶元上月10日下午和學生打籃球，接下籃板球幾步踉蹌倒地臉色發黑失去呼吸心跳，一旁的學生劉品寬叫不醒老師，嚇得哭出來，轉身向操場體育課的師生呼救，教官王昱昇火速趕到並和學生輪番對張老師CPR，學生楊畯琳和護理師丁明菁快速取來AED（電擊器）聯手急救。

直到救護車抵達接手救送抵台大雲林分院急救後恢復心跳呼吸，診斷嚴重心梗，情況危急，當晚馬上施予心導管手術，全校師生集氣祈禱，老師終在第3天醒來，3月25日出院，本月7日順利回校教書，這場學生成功應變救老師的感人故事，今天在台大雲林分院「生命之鏈」感恩會溫馨呈現。

「你們全是我生命中貴人！」精神抖擻神采奕奕的張老師深深一鞠躬，並深深擁抱兩位救命學生，表達無限的謝意，年僅46歲的他說，雖有心梗家族病史，但幾位兄弟中，他最健康，沒想到他卻是第一個發病，感謝所有救他的貴人，也感謝老天在搶救過程中一路為他開綠燈，重獲新生更感珍惜。

台大雲林分院長馬惠明說，心肌梗塞發病若完成CPR加上AED兩個急救步驟再送院治療，預後存活率可達50%，這次成功救回張老師，關鍵在於師生聯手完成黃金時間的救援，是「生命之鏈」完美呈現，也是最經典案例，如果社會上能像這樣伸出雙手，許多不幸事件將化為完美結局。

雲林縣長張麗善和消防局長林文山到場分享喜悅，張麗善說，近年積極推動校園急救，目前已有兩萬多名學生透過APP系統研習急救技能，加上各項科技急救的布建，OHCA到院存活率已從7%提升到23%，這次學生成功救老師一命，足顯成果，令人欣慰。校長林佳慧也表示，會持續鼓勵更多學生參加急救培訓。

身為童軍社長的楊畯琳說，小時候也曾遇爺爺在身旁倒下，他卻無力施救，所以長大特別認真學習急救，這次能參與救援老師，讓他未來邁向醫學系的心願更具信心。劉品寬則說，當時老師倒下他嚇得都哭出來了，永生難忘，看到老師能再回到學校，特別開心。

雲林縣長張麗善也答謝兩名救老師的學生劉品寬（左）、楊畯琳（左二）。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善也答謝兩名救老師的學生劉品寬（左）、楊畯琳（左二）。記者蔡維斌／攝影
從鬼門關被救回獲得重生的正心中心老師張寶元向全場所有搭救他的貴人。記者蔡維斌／攝影
從鬼門關被救回獲得重生的正心中心老師張寶元向全場所有搭救他的貴人。記者蔡維斌／攝影
和學生打球心肌梗塞昏倒一度沒呼吸心跳的老師張寶元（右）深深擁抱兩名救他一命的學生，溫馨感人。記者蔡維斌／攝影
和學生打球心肌梗塞昏倒一度沒呼吸心跳的老師張寶元（右）深深擁抱兩名救他一命的學生，溫馨感人。記者蔡維斌／攝影
正心中心老師張寶元獻花感謝雲林消防局團隊救他一命。記者蔡維斌／攝影
正心中心老師張寶元獻花感謝雲林消防局團隊救他一命。記者蔡維斌／攝影
和學生打球心肌梗塞昏倒一度沒呼吸心跳的老師張寶元（左）向雲林縣長張麗善說明獲救過程，並表達萬分感謝。記者蔡維斌／攝影
和學生打球心肌梗塞昏倒一度沒呼吸心跳的老師張寶元（左）向雲林縣長張麗善說明獲救過程，並表達萬分感謝。記者蔡維斌／攝影
和學生打球心肌梗塞昏倒一度沒呼吸心跳的老師張寶元（右）深深擁抱兩名救他一命的學生，溫馨感人。記者蔡維斌／攝影
和學生打球心肌梗塞昏倒一度沒呼吸心跳的老師張寶元（右）深深擁抱兩名救他一命的學生，溫馨感人。記者蔡維斌／攝影
正心中心老師張寶元切蛋糕慶賀重獲新生。記者蔡維斌／攝影
正心中心老師張寶元切蛋糕慶賀重獲新生。記者蔡維斌／攝影

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