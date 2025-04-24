正心學生救回打球昏倒命危老師 師感恩「你們是我貴人」

「這是最經典救命案例！」上月10日雲林縣正心中學老師張寶元和學生打球昏倒OHCA，師生聯手施以心肺復甦術及心臟電擊器，救護車無縫接手送醫，經台大雲林分院急救，昏迷3天醒來，約1個月順利出院回校教書，今天醫院一場「生命之鏈」感恩會，獲得重生的老師擁抱學生，溫馨獻花感謝醫師及所有救命恩人。

斗六市正心中心老師張寶元上月10日下午和學生打籃球，接下籃板球幾步踉蹌倒地臉色發黑失去呼吸心跳，一旁的學生劉品寬叫不醒老師，嚇得哭出來，轉身向操場體育課的師生呼救，教官王昱昇火速趕到並和學生輪番對張老師CPR，學生楊畯琳和護理師丁明菁快速取來AED（電擊器）聯手急救。

直到救護車抵達接手救送抵台大雲林分院急救後恢復心跳呼吸，診斷嚴重心梗，情況危急，當晚馬上施予心導管手術，全校師生集氣祈禱，老師終在第3天醒來，3月25日出院，本月7日順利回校教書，這場學生成功應變救老師的感人故事，今天在台大雲林分院「生命之鏈」感恩會溫馨呈現。

「你們全是我生命中貴人！」精神抖擻神采奕奕的張老師深深一鞠躬，並深深擁抱兩位救命學生，表達無限的謝意，年僅46歲的他說，雖有心梗家族病史，但幾位兄弟中，他最健康，沒想到他卻是第一個發病，感謝所有救他的貴人，也感謝老天在搶救過程中一路為他開綠燈，重獲新生更感珍惜。

台大雲林分院長馬惠明說，心肌梗塞發病若完成CPR加上AED兩個急救步驟再送院治療，預後存活率可達50%，這次成功救回張老師，關鍵在於師生聯手完成黃金時間的救援，是「生命之鏈」完美呈現，也是最經典案例，如果社會上能像這樣伸出雙手，許多不幸事件將化為完美結局。

雲林縣長張麗善和消防局長林文山到場分享喜悅，張麗善說，近年積極推動校園急救，目前已有兩萬多名學生透過APP系統研習急救技能，加上各項科技急救的布建，OHCA到院存活率已從7%提升到23%，這次學生成功救老師一命，足顯成果，令人欣慰。校長林佳慧也表示，會持續鼓勵更多學生參加急救培訓。