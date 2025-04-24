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學生墜樓…校長將提前「畢業」 心碎家長力挺：校長默默做很多

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
圖為教室示意圖。圖／AI生成
圖為教室示意圖。圖／AI生成

新北市某國中因為近半年發生3起墜樓事件，該名校長昨發聲指這學期結束後將「暫時離開校長職務」，申請回任行政。其中一名學生的家長昨在社群媒體指出，看到校長向教育部申請重回行政人員，內心深處很想替校長說句話，其實校長一直都在默默做事，真心覺得很大家應該挺一下有做事的校長。

該名家長在社群媒體署名給某國中家長及各位師長指出，他是孩子的父親，事發後內心最煎熬的就是我們為人父母，事後最想做的就是好好的讓心情沈澱，不想在回顧難過的過去。

該名家長說，今天看到校長向教育部申請，重回行政人員，內心深處很想替校長說句話，其實校長一直都在默默做事，我們在加護病房時校長每天都來看孩子也一直給我們鼓勵，甚至所做所為遠遠超過身邊的家人朋友。

該名家長說，校長幫他找師父替孩子做水懺，幫他替孩子去地藏庵求神水，幫他替龐大的醫療費找出口，幫他在心情最低落的時候一直給他鼓勵，陪他去學校旁土地公公祈求守住魂魄（在加護昏迷狀態時），還有請通靈師父一同看望孩子，帶他去濟公師父這邊做法事，在他心裡校長所做的事情就是把當下的孩子當做自己孩子在關心！「真心覺得很大家長也應該挺一下有做事的校長」。

新北市府。圖／本報資料照片
新北市府。圖／本報資料照片

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教育部 社群媒體

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