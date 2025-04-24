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康橋學生車隊7人輕重傷 秀岡校區紫色緞帶送祝福

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
秀岡校區在單車環台活動中，讓學生綁紫色緞帶在安全帽或自行車上，作為對事故班級最真摯的祝福。圖／康橋國際學校秀岡校區臉書粉專翻攝
秀岡校區在單車環台活動中，讓學生綁紫色緞帶在安全帽或自行車上，作為對事故班級最真摯的祝福。圖／康橋國際學校秀岡校區臉書粉專翻攝

康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊22日行經彰化縣，遭一名年約41歲蕭姓冷氣工逆向駕車撞擊，造成7名學生分受輕重傷，蕭男被依公共危險、過失傷害罪嫌移送偵辦，彰化地檢署聲押，彰化地方法院裁定准押禁見。秀岡校區在單車環台活動中，讓學生綁紫色緞帶在安全帽或自行車上，作為對事故班級最真摯的祝福。

康橋國際學校秀岡校區在單車環台活動中，每班會配發不同顏色的緞帶，讓學生綁在安全帽或自行車上，前日發生事故的班級是紫色緞帶。

由於該班級學生昨日都已先讓家長帶回家休息，繼續騎乘的學生主動發起溫暖行動，希望在安全帽上再繫上一條紫色緞帶，作為對事故班級最真摯的祝福，也代表該班的精神與大家同在，一起完成環台。不少家長也表示要響應此活動，明天要在車上或身上綁上紫緞帶，歡迎環台學生歸來。

學生會也發起「祈福小卡」活動，邀請全校師生寫下一句祝福，將這份心意送到他們手中。不論你身在何處，都可以用文字，為這段旅程增添一份力量。

單車 康橋國際學校

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