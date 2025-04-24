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校園會客室／吳銘祥 幽默善冷哏 教學受好評

聯合報／ 記者洪子凱／專訪
中崙高中校長吳銘祥，曾在北一女任教多年，幽默的教學風格，深受學生好評。圖／吳銘祥提供
中崙高中校長吳銘祥，曾在北一女任教多年，幽默的教學風格，深受學生好評。圖／吳銘祥提供

中崙高中校長吳銘祥，曾在北一女任教多年，去年九月接任校長，善用幽默和冷哏的教學風格受到學生好評，並在學生情緒低落時給予支持。吳接受專訪分享，當上校長後肩負更重大責任，關注學生沉迷於3C產品狀況，這些年不斷引導正確使用載具，避免成為數位工具奴隸。

採訪當天走進校長室內，一旁擺滿學生送來的感謝卡片和小板，都是學生對吳銘祥用心教學的回應。他說，認真對待每位學生，能讓他們感受到真誠，這也是自己擔任校長的初心。

談到教育現場印象最深刻處，吳銘祥說，數位載具逐漸進入校園並成為教學輔助工具，這也讓管理難度上升，疫情後數位載具的普及更讓這一問題愈發嚴重。許多家庭吃飯時都是各自低頭滑手機缺乏交流，這種現象是否反映了社會日漸冷漠的趨勢？且更可能讓孩子對螢幕過度依賴，影響其學習及人際互動能力。

對於教育部修訂「校園行動載具使用原則」，吳銘祥表示「支持」，但強調單純禁止非根本解決之道。他認為，應引導學生「善用工具而不被工具綁架」，學校有責任協助學生避免過度依賴數位載具。因此他在校務會議會提醒老師日常教學中注意學生手機使用情況，課間巡視也會以輕鬆方式提醒學生放下手機。

他表示，家長在引導孩子使用手機上擔任更重要角色，但不能僅靠禁止，而是以耐心和理解的方式與孩子溝通，他也定期舉辦講座，邀專家分享如何與孩子建立良好的對話和互動，尤其是在孩子面臨叛逆期時，這樣的對話尤為重要。

吳銘祥也呼籲，載具製造商與社群媒體平台應肩負起更多的社會責任，為孩子們創造更健康的科技使用環境，避免出現「數位資訊偏食」的現象。

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