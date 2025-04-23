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竹市好讀研習 教老師省力備課

聯合報／ 教育事業部
講師以〈企鵝孵蛋小屋〉一文為例，示範如何運用「What、Why、How」引導學生預測與理解文章內容。圖／教育事業部提供
講師以〈企鵝孵蛋小屋〉一文為例，示範如何運用「What、Why、How」引導學生預測與理解文章內容。圖／教育事業部提供

新竹市教育處23日與《好讀》周報合辦線上教師研習，邀請《好讀》周報讀報教育講師曹雅芬分享教學秘笈，幫老師們在最短時間內，讓學生愛上閱讀與寫作。

有多年教學經驗的曹雅芬分享如「學生當家」、「解題大隊」等教學策略。她指出，老師可讓學生輪流擔任《好讀》周報的導讀者，設計問題引導同儕討論與回答，提升學生的閱讀理解與表達能力，同時培養批判性思考。這樣的課堂設計不僅活潑有趣，也能有效減少教師備課壓力。

她以〈企鵝孵蛋小屋〉一文為例，示範如何運用「What、Why、How」策略引導學生預測與理解文章內容。老師可從標題、副標、圖片與圖說出發，帶領學生思考：「什麼是孵蛋小屋？為什麼需要？怎麼建成？」。

曹雅芬指出，《好讀》周報涵蓋時事、科普、文化與生活等不同面向，能幫助學生突破閱讀侷限、改善閱讀偏食現象的優質教材。她鼓勵學生建立自己的「寫作素材包」，從周報中挑選有興趣的文章，利用「九宮格學習單」將文章內容拆解為事件、人物、背景、情節等要素，並加上個人感想與反思，整理與累積寫作素材，也能強化組織能力與創意思維。

此外，她也示範「今昔今」的寫作架構應用，教導學生如何從文章中提出過去與現在的觀點與反思，再利用「今昔今」的寫作技巧，完成一篇具結構又有深度的作品。她指出，透過閱讀與寫作的結合，學生更能理解文本意涵，也能將所學實際運用於創作中，讓寫作不再枯燥，成為一種表達自我與思考世界的方式。

深受師生喜愛的「圖擊隊」專欄，也是曹雅芬強力推薦的教學資源。該專欄每周提供五道題目，引導學生從觀察中思考、從文字中表達，並鼓勵投稿發表，透過閱讀其他學生的投稿成果，學生不僅能拓展視野，也能學習如何更清楚、具體地傳達自己的想法。教師也能以此為基礎，延伸設計短文寫作練習，讓學生在趣味中提升寫作能力。

最後，曹雅芬也向與會教師介紹《好讀》系列資源，包括「閱讀任務學習單」、「萬用學習單」與聯合學苑數位平台等，並提醒教師參與正在進行的「好讀學習單徵選活動」、「好讀手繪報大賽」。依據班級需求靈活使用資源，創造更多元、豐富且具啟發性的閱讀與寫作課程。

講師建議老師善用「圖擊隊」的五道問題，延伸設計短文寫作練習，讓學生在趣味中提升寫作能力。圖／教育事業部提供
講師建議老師善用「圖擊隊」的五道問題，延伸設計短文寫作練習，讓學生在趣味中提升寫作能力。圖／教育事業部提供
講師示範利用「今昔今」的寫作技巧來提取觀點與反思。圖／教育事業部提供
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