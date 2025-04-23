接連3起墜樓疑壓力大 板橋某國中校長自揭下學期「先畢業」

新北板橋區某國中近期接連發生3起學生墜樓，讓校方備受輿論壓力。該名校長今發聲指，這學期結束後將「暫時離開校長職務」，申請回任行政；新北教育局證實，已收到該校長申請。

板橋某國中近期接連發生3起學生墜樓，造成2死1傷，讓校方備受外界壓力，校長疑似不堪壓力，今在個人臉書發文指出，經過多次深思熟慮，做出一個艱難也是最不得已的決定，努力完成這學期任務後，「我會暫時離開校長職務」，申請回任行政，再學習再沉潛。

該校長強調，離開學校不是逃避、更不是放棄，而是責任與承擔，期待校園回到平靜、孩子們學習回到正軌，不再受傷，希望給學校全新的出發，也給自己重新沉澱與調整的機會，教育是自己ㄧ生的志業，初心從未改變停歇，會用不同的方式，繼續為孩子們未來付出。

該校長說，珍惜與每一位學生緣分，感激家長們的信任與支持，也感謝所有同仁在風雨中的陪伴與扶持。相信這股愛的能量，會繼續引領學校走得更穩、更遠。請容我以最難過最不得已的心情，向大家說再見，但絕非告別，未來若有緣，仍期待與各位在教育路上再次相遇。

該校長2023年8月到任，不到2年便申請離開校長職務。新北教育局證實，已收到該名校長申請。

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