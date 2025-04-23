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翻開城市的想像力 繪本化身故事劇至平溪國小演出

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
海山國小故事劇團到平溪國小演出，讓學子用不同的角度認識新北這片土地上的動人故事與珍貴記憶。 圖／觀天下有線電視提供
海山國小故事劇團到平溪國小演出，讓學子用不同的角度認識新北這片土地上的動人故事與珍貴記憶。 圖／觀天下有線電視提供

新北城市繪本出版計畫為新北市文學推廣之五年旗艦計畫，今年四至六月，繪本書籍依序巡迴到平溪區三所國小。配合新北閱讀節活動，平溪國小校長特別邀請海山國小故事劇團以第五輯《回望‧當我們同在新北》為主題創作故事劇，結合文本閱讀和戲劇，讓平溪區學生累積生活素養及認識新北在地家鄉。

平溪國小校長黃珮琇表示，感謝海山國小故事劇團蒞校演出，這是一次結合閱讀與戲劇的學習體驗，更難能可貴的是，平溪四校師生齊聚一堂，資源共享、一起學習，展現偏鄉校際整合的力量。

學生們跟隨著繪本的腳步，用不同的角度認識新北這片土地上的動人故事與珍貴記憶，並引導平溪的孩子們，在欣賞戲劇的同時，累積豐富的生活素養，並對自身居住的這片土地產生深厚的情感。

平溪國小學生高梓芯說，老師之前帶著我們看過整套書籍，今天在這齣劇中，看到新北市以前和現在很多不一樣的地方，對於新北市有更多的認識，戲劇中也介紹了很多新北市有趣的地方，希望有機會可以造訪這些地方。

平溪 素養

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