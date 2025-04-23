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玉天慈善會送愛到偏鄉 捐贈新北平溪菁桐國小生活物資
中和玉天慈善會秉持「慈悲為懷、普濟為志」為信念，多年來致力於實踐關懷社會、扶弱濟貧，今(23)日來到新北市平溪區的菁桐國小，慈善會每個月都會定期配送愛心物資給菁桐國小的全校師生，這次一共捐贈120斤白米、36斤食用油、36斤醬油，使得學生營養午餐廚房可以妥善運用，造福學子。
菁桐國小校長翁俊生表示，很感謝中和玉天慈善會每個月千里迢迢來到學校，定期捐贈這些物資，讓孩子在營養午餐方面可以不用擔心，學校也將會妥善運用這些物資，讓孩子在學校可以快樂學習，無後顧之憂。
中和玉天慈善會理事長廖大榮表示，最重要的目的就是要幫助弱勢家庭及族群，更因為偏鄉地區較為弱勢，幫助的社會團體也比較少，尤其是偏遠學校的資源是更為不足的，小朋友的物資也比較少，所以我們才從此方面去著手，希望能更全面照顧到偏鄉學子，讓他們在學習上無後顧之憂。
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