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彌補疫情遺憾！桃園高中畢業生補辦畢典「重返18歲」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
為彌補疫情期間沒有實體畢典的遺憾，桃園高中畢業生自發號召在今年校慶舉辦畢典、重返18歲。圖／桃園市教育局提供
為彌補疫情期間沒有實體畢典的遺憾，桃園高中畢業生自發號召在今年校慶舉辦畢典、重返18歲。圖／桃園市教育局提供

2021年受到疫情影響，許多學校改採線上畢業典禮，當年桃園市立桃園高中的畢業生已大學4年級，為彌補當年沒有實體畢典的遺憾，學生們自發號召在今年校慶舉辦「桃回18歲」畢典，有超過470位畢業生與會，當年的校長、家長會長、22位班導師也到場祝賀，讓畢業生再次感受18歲的青春。

校方表示，第68屆畢業生受到疫情影響，無法舉辦實體典禮，僅能透過線上方式畢業，如今已是大4學生的他們，希望能在離開校園多年後，回到熟悉的地方，彌補這段缺席的儀式感，在當年畢業生、畢籌會成員張瑛瑛、趙家葆、杜詠靖、苗皓東等同學發起及籌畫，以及現任校長徐宗盛的支持下，在今年創校84週年校慶當天，為畢業生重現這場溫馨的「桃回18歲」畢典。

校方表示，桃園高中第68屆畢業生有760多人，畢籌會廣發訊息號召，有430人填寫出席表單，當天到場人數超過470人，特別的是為了真實呈現當年的畢典樣貌，畢籌會邀請當年的校長游文聰、家長會長潘壕銨及22位班導師與會，其中，有導師已調任他校或是退休，特地返校為畢業生祝福，現任家長會長巫欣玲、校友基金會董事長呂朝福、校友會理事長簡志祥等人都出席祝賀。

畢業典禮原汁原味呈現，畢業生穿上制服與導師一同走上紅地毯，領取象徵祝福的畢業證書，並與當年校長游文聰及現任校長徐宗盛合影留念，並安排由第68屆舞蹈班畢業生演出，為典禮增添活力與亮點。

在舞台與紀念品設計上，也特別以校狗「阿黃」為主視覺，雖然這隻曾陪伴桃高師生、會搭公車的狗狗早已被收養，但還深存在同學們的記憶中，成為那段青春歲月的象徵。

為彌補疫情期間沒有實體畢典的遺憾，桃園高中畢業生自發號召在今年校慶舉辦畢典、重返18歲。圖／桃園市教育局提供
為彌補疫情期間沒有實體畢典的遺憾，桃園高中畢業生自發號召在今年校慶舉辦畢典、重返18歲。圖／桃園市教育局提供

桃園 畢業典禮 疫情

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