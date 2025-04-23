翻開書頁開啟永續未來——丹鳳高中世界閱讀日 以日常行動實踐閱讀力量

「每一頁翻動，都是一次改變世界的機會」每年4月23日的世界閱讀日，是全球共同慶祝知識與智慧的日子。今年，丹鳳高中在姜禮德校長的帶領下，丹鳳高中以「閱讀×SDGs」為主題，創造出一場溫暖而深具意義的閱讀盛會。

「看到孩子們將書本知識轉化為行動力，我感到無比欣慰。」禮德校長在開幕致詞中分享，「閱讀不僅僅是知識的累積，更是改變世界的起點。丹鳳的每位學生，都有機會成為永續發展的實踐者。」

校長開幕致詞。圖／宋怡慧提供

家長會愉晴會長也熱情回應：「作為家長，我們看到孩子透過閱讀展開視野，這是最美的教育風景。家長會全力支持學校的閱讀計畫，因為我們相信，今天的閱讀習慣，將塑造孩子明天全球視野的世界觀。」

今年為期一周的閱讀五大展館的活動現場，開幕典禮由閱讀大使范詠貽和許志斌擔任主持，他們不只是活動的引導者，更是丹鳳閱讀大使的代表。「成為閱讀大使後，我發現書本不只存在於紙張間，而是能活在我們的日常生活中。」范詠貽分享著她的心得。

宋怡慧主任導覽佈展與體驗課程。圖／宋怡慧提供

許志斌則補充道：「通過策劃這次展覽，我第一次深刻理解SDGs不只是遙遠的國際目標，而是與我們每天的食衣住行息息相關。」他指著五大展館說，「每一個展區都代表我們可以從生活中實踐的永續方案。」

學生參訪闖關用心體驗。圖／宋怡慧提供

五大展館中，來自不同班級的學生熱情導覽，閱讀大使引導老師、學生、家長穿著各國傳統服飾，體驗綠色衣著的永續觀。閱讀大使林鑫助解說著永續食品的選擇，還有學生林柏盛示範如何將舊物重新設計成藝術品的新觀念。角落裡，幾位家長正專注聆聽一位學生講解《17個改變世界的方法》這本書的核心概念。

「孩子們不再只是被動接收知識，而是主動成為知識的傳遞者。」圖書館主任宋怡慧微笑著說，「能讓孩子從生活去愛上閱讀，並從中實踐環境永續的信念，這是閱讀最美的樣子。」

閱讀大使享用Tea Time。圖／宋怡慧提供

姜禮德校長和陳愉晴會長親自為閱讀大使頒發獎狀和獎金，表彰他們在推廣校園閱讀與永續環境上的貢獻。閱讀大使朱盈蒨上台致感謝詞時，真摯的言語讓現場師生都感受到閱讀遍丹鳳的熱情傳遞。

丹鳳閱讀有美食、咖啡、閱讀、永續。圖／宋怡慧提供

「從書本出發，改變世界的17種方法，讓閱讀成為行動的起點。」這是丹鳳高中送給每位參與者的邀請函，也是21位閱讀大使對未來閱讀；永續未來的承諾。在這個世界閱讀日，丹鳳高中師生正用熱情和行動，書寫著屬於我們的永續行動，丹鳳親師生一同體驗閱讀的力量，實現共創永續的未來。 中原大學簡志峰教授與閱讀大使同學分享SDGs。圖／宋怡慧提供

輔導會長李銘峯與閱讀大使合影。圖／宋怡慧提供

校長姜禮德，家長會長陳愉晴，圖書館宋怡慧主任和家長會一起愛讀書。圖／宋怡慧提供