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康芮颱風快半年...新北深坑國中弘藝樓龜裂還沒修 最快29日發包

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
深坑國中校舍示意圖。圖／新北市教育局提供
深坑國中校舍示意圖。圖／新北市教育局提供

去年10月底，康芮颱風在北部造成多處災情，時隔快6個月，新北深坑國中弘藝樓卻仍在招標災損搶修工程，相較市區學校都早已修復完成，偏鄉學校卻還在等待校舍整修。教育局表示，因遇到跨年度預算審核，故延至今年2月底核定，預計4月29日開標發包。

深坑國中弘藝樓設置會議室及專科教室，提供學生上家政課、音樂課的空間，還有校內教師開會空間，校長李建英表示，校園建物已使用超過40年，康芮颱風後，發現建物龜裂，學校考量師生安全，希望盡快修復。

教育局表示，弘藝樓修繕預算為33萬6018元，學校委託專家盤點災損規畫工程項目送件後，教育局已於去年12月下旬已奉核簽准，惟因涉及會計跨年度施工執行預算，故於2月底核定。

經了解，校方考量校舍施工安全及牽涉施作高度與範圍，故需找專業廠商現場勘查詳細及畫圖評估較為耗時，並委託結構技師進行問題整合及規劃設計書圖。校方於4月14日確認設計圖說，並於4月21日於政府採購網公開標案，預計於4月29日開標發包。

教育局表示，目前因修繕過程需架設3層樓高施工，考量師生安全須審慎評估具體施工期程及配套方案，故審核階段步驟較嚴謹繁瑣，整體期程未有嚴重落後問題。發包後，教育局持續追蹤本案，協助學校順利完工。其他學校復原工程依照進度辦理。

教育局表示，其他因為康芮颱風導致校內設備受損，包含三重區二重國小千禧樓雨遮毀損且圖書館內外天花板漏水；淡水區育英國小則因颱風導致校內大榕樹傾倒，壓毀幼兒園遮雨棚；新莊區頭前國小校園資源回收廠對外鐵門，因受風面積過大被吹倒，對內操場鐵門亦損壞等，都已經修復完成。

康芮颱風 教育局

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