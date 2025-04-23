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斥資14.8億打造文興國小校舍 竹縣長楊文科視察進度外牆選色

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府斥資14億8337萬餘元竹北市文興國小新校舍，今天由新竹縣長楊文科親自與建築師討論選定外牆主色。圖／縣府提供
新竹縣政府斥資14億8337萬餘元竹北市文興國小新校舍，今天由新竹縣長楊文科親自與建築師討論選定外牆主色。圖／縣府提供

為因應高鐵特區及生醫園區的發展與持續攀升的居住人口，在顧及就學需求量、人口增長及交通動線的規畫考量下，新竹縣政府斥資14億8337萬餘元竹北市文興國小新校舍，今天由新竹縣長楊文科親自與建築師討論選定外牆主色，將採用溫潤牙白色塗料搭配仿木色鋁格柵，盼為學生帶來希望與溫暖。

縣府指出，目前文興國小A區進度超前，預計8月將有A區39間教室及運動場交付使用，讓114學年度的一年級新生擁有充裕的活動空間、安心入學。

 楊文科上任後推動各項教育建設，除了文興國小將於114學年度招收新生，未來也有附設幼兒園，以及鄰近的文興完全中學，打造更完善的教育藍圖。

楊文科今天也視察工程進度，目前文興國小A區進度超前，114年8月1日將完成A區，包含教學大樓1到5樓39間教室及運動場，屆時交付使用，讓114學年度的一年級新生擁有充裕的活動空間可以安心入學，全校則預計於115年7月完工。

校園完工後可容納48班學生，並將於115學年度增設幼兒園1班、2歲專班1班及學前特教班1班。未來也將與規畫中的文興完全中學無縫接軌，提供完整的K-12學習歷程，照顧2到18歲的學子，建構「文興智慧學習園區」。

建築師周大同說明整體構想取材自蜂巢意象，象徵孩子們如同小蜜蜂一般彼此和諧共作，在安全且充滿關愛的空間中學習、互助與成長。

教育局長楊郡慈指出，文興國小以創新與溫馨為主軸，外牆採用溫潤牙白色塗料搭配仿木色鋁格柵，輔以永續與希望的溫暖色調，象徵友愛與共好。

學校願景及課程亦對應建築理念，以「科技探究、永續國際、美藝共好」為課程發展的三大主軸，結合科技環境、國際素養與藝術涵養，並強化學生的「社會情緒素養」，呼應12年國教課綱的「互動共好」目標，打造具備未來力與全球視野的學校特色。

建築師周大同說明整體構想取材自蜂巢意象，象徵孩子們如同小蜜蜂一般彼此和諧共作，在安全且充滿關愛的空間中學習、互助與成長。圖／縣府提供
建築師周大同說明整體構想取材自蜂巢意象，象徵孩子們如同小蜜蜂一般彼此和諧共作，在安全且充滿關愛的空間中學習、互助與成長。圖／縣府提供

建築師 新竹 楊文科

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