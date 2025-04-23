新北新泰國中學生摺紙助植物人 基金會盼籌建花蓮新院

公益團體因經濟不景氣募款面臨挑戰，創世基金會為籌建花蓮新院舉辦愛．守護永續公益園遊會。新北市新泰國中學生響應號召，手工摺製1425朵康乃馨，將於5月24日在土城假日藝術廣場現場發送。此次摺紙活動結合家政課程，學生在學習技藝同時，也透過康乃馨表達對植物人照護議題及母親節感恩的支持。

該活動起因於創世基金會同仁向學校簡介長期照護植物人的理念與困境，校方決定將此納入教學，讓學生在實作中接觸社會議題。摺紙花束成品將作為公益象徵於園遊會當天發放，數量有限，不收費，邀請民眾前來索取並參與活動，體驗學生的用心與實作成果。

新泰國中校長黃美娟指出，透過課堂活動結合公益，不僅讓學生學習手作技巧，也能培養關懷他人的社會意識，是難得的生命教育機會。這項活動有助於學生理解公共議題，並學習以具體行動回應社會需求，對其未來成長具有積極影響。

創世基金會表示，花蓮地區約有1061位植物人與重度失能者，長期缺乏適切照護資源，期望透過此次園遊會籌募建院經費。活動當天將設有70個特色攤位與表演節目，開放預購園遊券，每張100元，歡迎民眾參與或贈與弱勢家庭，一同為在地安養願景貢獻心力。