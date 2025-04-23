南一中學生創意獲獎 檢傷手環申請專利

南一中學生薛以承、劉晴宇、謝秉軒對醫療很有興趣，從普悠瑪事件，發現結合科技的緊急救護愈發重要，設計「大量傷患智慧檢傷手環—即時監測與警示系統」，獲高中醫療科技創意競賽銀獎，已申請專利中，希望未來能建立AI模型並廣泛運用在緊急醫療救護，紓解急診壅塞。

就讀高二的謝秉軒、薛以承、劉晴宇志趣相投，經常一起討論與研究，他們從2018年台鐵普悠瑪事件，興起結合AI等科技，設計即時監測與警示系統，希望以最快速度掌控傷者的傷勢與變化，做最快速、正確的醫療處理。3人訪談第一線醫師、護理、消防救護人員，做問卷調查，找出傳統檢傷的缺點，進而設計該系統。

此手環結合分級傷勢的控制型按鈕、ESKIN電子皮膚、磁吸表帶、蜂鳴器、內置LED、電子紙、PPC感測器、低耗能，能偵測體溫與心電圖，顯現心律、血壓、血氧等生命徵象數據，透過手環讓監測具持續性與多樣性，當生命徵象不穩就會發出響聲，警示醫護人員，並快速找到傷者。