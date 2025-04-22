快訊

獨／王彩樺反擊了！認微整不喜歡臉皺皺 拚到底不退休

好天氣要掰了！明起變天雷雨開炸、氣溫下跌 下一波鋒面這日報到

影／超噁！高雄岡山名店肉粽藏指甲片 衛生局責令限期改善

彰化羽球賽國小贏家今獲獎金 球員：以後出去比賽有經費了

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣議長謝典林今以謝言信、謝林玉鶯文教基金會的名義，捐款鼓勵田中國小羽球隊。記者簡慧珍／攝影
彰化縣議長謝典林今以謝言信、謝林玉鶯文教基金會的名義，捐款鼓勵田中國小羽球隊。記者簡慧珍／攝影

本學年彰化縣的縣長盃、教育盃羽球賽，田中國小合計抱回9金、5銀、8 銅，小選手再接再厲，在全國國小盃羽球錦標賽勇奪男子組雙打第三名，創下田中國小羽球隊新紀錄，今獲謝言信、謝林玉鶯文教基金會頒贈獎金鼓勵小選手繼續「邁向全國」。

田中國小羽球校隊成軍20多年，學校為向下扎根，10多年前成立羽球社，招收國小低年級40名學童，田中附幼20名幼童全體入社，有興趣且有天賦的進入羽球社，周一到周六練球。總教練白政翰說，無論做什麼事，態度很重要，打羽球也一樣，有好的態度孩子會認真思考想要什麼，會自動自發去練習。

羽球社67名球員，代表田中國小參加本（113）學年縣長盃羽球賽，榮獲6金、1銀、5銅，後在彰化教育盃羽球賽勇奪3金、4銅、3銀，也在全國國小盃羽球錦標賽，六年級詹詠鈞、蕭崇譯搭檔拿下男子雙打第三名。縣議長謝典林代表謝言信、謝林玉鶯文教基金會，今到校頒贈獎金鼓勵小朋友

謝典林說，台灣羽球選手在奧運等國際大型競賽摘金奪銀，羽球已發展為國球，田中國小羽球社員在本學年表現優異，繼續培訓一定能為縣、為國爭光，他的祖父謝言信、祖母謝林玉鶯很重視教育，他代表文教基金會到田中國小關心體育教育，希望小朋友堅持理想，邁進成功目標。

全國賽男子雙打第三名的詹詠鈞表示，第一次打羽球就樂在其中，球隊今收到獎金，以後出去比賽就有經費可用。施姓、陳姓、呂姓小球員都有兄弟姊妹在球隊，都說「看到哥哥、姊姊打球，我也想打球。」和喜歡打球的人一起練球很開心。

田中國小校長因事公出，學務主任王宇良代表回贈感謝狀和禮物給議長謝典林，並表示，學校有校長、家長會和小隊員家長的支持，羽球運動發展順利，縣議長謝典林到校關心小球員並一起打球，鼓舞小球員士氣，學校會把捐款作最好運用。

彰化縣田中國小羽球隊員認真練球。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中國小羽球隊員認真練球。記者簡慧珍／攝影
彰化縣議長謝典林今和田中國小羽球隊同喊「田中國小．邁向全國」。記者簡慧珍／攝影
彰化縣議長謝典林今和田中國小羽球隊同喊「田中國小．邁向全國」。記者簡慧珍／攝影

朋友 謝典林

延伸閱讀

當街亮槍！彰化芳苑農會理事長遭黑衣人襲擊 警以車追人

彰化鹿江國際中小學 預計117學年增高中部

彰化溪州首次發現石虎 影像顯示已有族群

芳苑走走！漁村聚落海牛人文景觀再造計畫新亮點啟用

相關新聞

高雄某明星高中爆性平案 男學生盜圖配不雅字散布社群…受害者擬提告

高雄市某公立明星高中爆發性平案件，一名男學生近期被發現大量盜用女學生IG等社群網站照片，搭配低俗、汙穢的不雅文字散布在推...

全中運前1個月出車禍 他單手上陣勇奪空手道銀牌

今年全國中等學校運動會（全中運）空手道賽事近日落幕，來自桃園市南崁高中的邱奕恩在左手腕骨折的情況下依然堅持出賽，最終在個...

新北額滿國小數急劇下滑剩13校 私小招生卻增1成快額滿

小一新生入學報名季來臨，新北市今年國小額滿校數13所，較去年19所相比急劇下滑。去年為額滿學校的龍埔國小校長張伯瑲直言，...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

竹市國一女越級打怪 奪全中運滑輪溜冰計分淘汰賽金牌

2025全中運今年在台南舉辦，新竹市再傳佳績，新竹市培英國中一年級學生鄭晴媗在滑輪溜冰項目國中女子1萬公尺計分淘汰賽決賽...

彰化羽球賽國小贏家今獲獎金 球員：以後出去比賽有經費了

本學年彰化縣的縣長盃、教育盃羽球賽，田中國小合計抱回9金、5銀、8 銅，小選手再接再厲，在全國國小盃羽球錦標賽勇奪男子組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。