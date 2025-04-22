彰化羽球賽國小贏家今獲獎金 球員：以後出去比賽有經費了
本學年彰化縣的縣長盃、教育盃羽球賽，田中國小合計抱回9金、5銀、8 銅，小選手再接再厲，在全國國小盃羽球錦標賽勇奪男子組雙打第三名，創下田中國小羽球隊新紀錄，今獲謝言信、謝林玉鶯文教基金會頒贈獎金鼓勵小選手繼續「邁向全國」。
田中國小羽球校隊成軍20多年，學校為向下扎根，10多年前成立羽球社，招收國小低年級40名學童，田中附幼20名幼童全體入社，有興趣且有天賦的進入羽球社，周一到周六練球。總教練白政翰說，無論做什麼事，態度很重要，打羽球也一樣，有好的態度孩子會認真思考想要什麼，會自動自發去練習。
羽球社67名球員，代表田中國小參加本（113）學年縣長盃羽球賽，榮獲6金、1銀、5銅，後在彰化教育盃羽球賽勇奪3金、4銅、3銀，也在全國國小盃羽球錦標賽，六年級詹詠鈞、蕭崇譯搭檔拿下男子雙打第三名。縣議長謝典林代表謝言信、謝林玉鶯文教基金會，今到校頒贈獎金鼓勵小朋友。
謝典林說，台灣羽球選手在奧運等國際大型競賽摘金奪銀，羽球已發展為國球，田中國小羽球社員在本學年表現優異，繼續培訓一定能為縣、為國爭光，他的祖父謝言信、祖母謝林玉鶯很重視教育，他代表文教基金會到田中國小關心體育教育，希望小朋友堅持理想，邁進成功目標。
全國賽男子雙打第三名的詹詠鈞表示，第一次打羽球就樂在其中，球隊今收到獎金，以後出去比賽就有經費可用。施姓、陳姓、呂姓小球員都有兄弟姊妹在球隊，都說「看到哥哥、姊姊打球，我也想打球。」和喜歡打球的人一起練球很開心。
田中國小校長因事公出，學務主任王宇良代表回贈感謝狀和禮物給議長謝典林，並表示，學校有校長、家長會和小隊員家長的支持，羽球運動發展順利，縣議長謝典林到校關心小球員並一起打球，鼓舞小球員士氣，學校會把捐款作最好運用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言