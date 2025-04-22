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嘉市某國中露營遭疑群聚感染 校方：季節轉換引起

中央社／ 嘉義市22日電

嘉義市某國中學生17、18日到高雄市露營，因其中1個班級這2天計有30名學生身體不適請假，家長質疑是群聚感染，校方說，班級僅4、5人流感，懷疑季節轉換引起。

嘉義市某國中學生家長今天在臉書（Facebook）社團上指控，指校方國一、國二學生到高雄市露營區辦活動，不料，學生返家後陸續有發燒等症狀，1個班級就有多名學生因身體不適請假，懷疑露營變群聚感染，爆發A流、腸胃炎和黴漿菌等感染。

這名家長也質疑，校方為了省事，集中一、二年級一起舉辦，現場擁擠，且每個帳棚使用人數也增加，一個班級有這麼多人住院，學校不用檢討嗎。

校方今天表示，一年級有1個班級請假人數較多，2天約有30人請假，其中感染A型流感僅4、5人，且一、二年級有19個班級，今天約有53人請假，因A型流感請假有15人，其他因一般感冒、生理期請假。

校方指出，因中型學校學生人數有限，有時露營區不接或難預約，才會結合2個年級一起舉辦。露營使用8人帳，但只睡4個人，並無帳棚人數增加變擁擠情形。

校方表示，排除是食物中毒或諾羅病毒引起，初步調查，可能是季節轉換，加上高雄天氣炎熱、變化大，造成學生身體不適，持續追蹤學生情況，也加強勤洗手等衛教，並宣導如有流感、發燒等症狀，盡量請假在家休息不要到校。

嘉義 流感 露營區

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