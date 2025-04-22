彰化鹿江國際中小學 預計117學年增高中部
彰化縣鹿江國際中小學今天舉行7週年校慶暨足球場啟用典禮，彰化縣長王惠美表示，預計117學年起增設高中部，將規劃為國際文憑大學預科課程，期待培育更多在地優秀人才。
王惠美表示，鹿江國際中小學為彰化首家公辦公營雙語實驗學校，在「傳藝、雙語、科技、國際」領域不斷努力，與日本、印度與菲律賓等國學校建立交流管道，讓學子更具國際觀。
鹿江國際中小學民國111年新建PU跑道，但當時經費不足，跑道內球場區域未能施作，彰化縣政府及地方民意代表為完善體育教學空間，爭取教育部體育署補助經費，建置人工草皮足球場，包括2座5人制球場、1座8人制球場。
王惠美說，除挹注足球場新建經費，近年與中央攜手興建綜合球場、兒童遊戲場，汰換資訊與空調設備，充實教學與體育器材，及改善通學動線與校園安全等多項工程，讓學子有更好學習環境。
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