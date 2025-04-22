偏鄉基金會前進古城、上岐國小拍片 紀錄學生學習歷程

金門縣古城國小與烈嶼上岐國小近年積極推動「開心閱讀、快樂表達」計畫，成效顯著，獲台灣偏鄉兒童教育基金會選為校園紀錄片拍攝對象，攝製團隊昨天到上岐國小、今天則前進古城國小拍攝，記錄學生閱讀與表達學習成果，並由學童親自上陣演出，展現金門獨特的人文與教育風貌。

「我放學只要跳過圍牆就到家！」烈嶼上岐國小六年級的洪曉瑜，甫代表學校參加全國小學生程式設計比賽動畫組金牌，她在電腦前敲敲打打，自己配音，展現嫻熟的程式設計技術，然後放學時間一到，背著書包走到操場，俐落的跳過淺淺圍牆，跟牆邊大黑狗打個招呼，就回到家了，一連串動作，一氣呵成，相當自然，讓到場拍攝的攝影師都被嚇一大跳。

上岐國小校長梁新賢指出，小校雖人數少，卻提供更多實作與表現機會，例如三年級學生負責種植校園農場的芋頭，四年級學生則進入廚房煮芋頭排骨，雖然有鍋被煎黑，但大家樂在學習，實踐「從農場到餐桌」的生活教育理念。

古城國小則利用地理與文化優勢，將閱讀與地方歷史結合，今天校方舉行升旗典禮，大霧籠罩下，獲獎學生依序上台領取獎狀與獎金，展現豐碩成果。校長薛奕龍表示，學生在參與表達課程後，自信大增，從原本害羞不敢上台，到主動錄製影片參加競賽爭取獎助金，一名學生倪佑錡就曾錄製數十支影片，儘管獎金都拿去買零食，但他笑說有與同學分享。