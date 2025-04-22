疑涉性平案！高雄某高中男學生盜圖配不雅文字 至少6人受害

高雄市某高中男學生疑涉性平案件，盜用女高中生照片搭配不雅文字，至少有6人受害。校方表示，此案已通報，委託校外專家及律師進行調查；高市教育局強調，將依法進行調查。

一名女網友在社群媒體Threads上表示，包括自己在內的多名女學生被盜用照片，盜用者將照片搭配極其惡劣、侮辱性的文字並發布在網路平台上，「內容嚴重影響我的名譽和心理狀況。」

這名受害者對於男學生就讀的學校處理方式感到不滿，她貼出相關對話紀錄並說，該校有老師認為這位男學生只是想吸引人注意，讓人難以接受；且事發至今已調查3週，卻沒有進展。

這名網友強調，自己與其他受害者已著手蒐證並報警處理，希望法律能還給自己清白與尊嚴。

據了解，網路上轉發的對話紀錄是校方部分老師的討論，並非校方完整回應。教育局強調，將依法調查，校方也啟動輔導機制。