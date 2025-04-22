嘉市民族國小師生募3萬善款 援助飢餓無國界

嘉義市民族國小攜手台灣世界展望會「一日生命糧募集行動」，學童透過畫下「祝福餐盤」、「上臂量尺闖關體驗」等關注全球糧食危機，學習關懷與行動，師生共募得3萬1998元，將溫暖傳遞索馬利亞、南蘇丹、阿富汗等國援助飢餓兒童。校長陳文瑜表示，孩子們透過活動，學習知識、同理心與回應社會的責任。

民族國小學童畫下「祝福餐盤」的方式，傳遞對世界上飢餓兒童的關懷與祝福，並寫下溫暖的話語，「希望你們可以飽餐一頓」、「希望你們健健康康」、「雖然我們不認識，但我願意幫助你們，希望你們平安長大！」等等，用最真誠的心為遠方孩子加油打氣。

現場設置「上臂量尺闖關體驗」，這是在偏遠地區或難民營用來判斷幼兒營養不良的簡易工具。學童們親身操作量尺比一比，直觀感受到飢餓對兒童生存的威脅與急迫性。學童驚訝「講座裡有說嚴重營養不良的小朋友手臂只有11公分，跟我4根手指差不多耶，真的好細，我都不敢相信！」、「我手臂是17公分，11公分真的好小，他們一定常常肚子餓，希望能幫助他們健康長大。」

校長陳文瑜表示，當分享與體驗結合，孩子不只對公益行動有更深的感受，也學會感恩並珍惜自己所擁有的一切。