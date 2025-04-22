快訊

康橋成年禮車隊車禍7生輕重傷 環島行程提前結束？校方這樣說

逆向撞康橋環島車隊！肇事冷氣工出院一度失聯 致歉曝彎腰撿東西釀禍

涉立委罷免連署書風波 黃呂錦茹無保請回…北檢不服今提抗告

嘉市民族國小師生募3萬善款 援助飢餓無國界

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市民族國小響應一日生命糧救援飢餓兒童遠離餓夢。圖／世界展望會提供
嘉義市民族國小響應一日生命糧救援飢餓兒童遠離餓夢。圖／世界展望會提供

嘉義市民族國小攜手台灣世界展望會「一日生命糧募集行動」，學童透過畫下「祝福餐盤」、「上臂量尺闖關體驗」等關注全球糧食危機，學習關懷與行動，師生共募得3萬1998元，將溫暖傳遞索馬利亞、南蘇丹、阿富汗等國援助飢餓兒童。校長陳文瑜表示，孩子們透過活動，學習知識、同理心與回應社會的責任。

民族國小學童畫下「祝福餐盤」的方式，傳遞對世界上飢餓兒童的關懷與祝福，並寫下溫暖的話語，「希望你們可以飽餐一頓」、「希望你們健健康康」、「雖然我們不認識，但我願意幫助你們，希望你們平安長大！」等等，用最真誠的心為遠方孩子加油打氣。

現場設置「上臂量尺闖關體驗」，這是在偏遠地區或難民營用來判斷幼兒營養不良的簡易工具。學童們親身操作量尺比一比，直觀感受到飢餓對兒童生存的威脅與急迫性。學童驚訝「講座裡有說嚴重營養不良的小朋友手臂只有11公分，跟我4根手指差不多耶，真的好細，我都不敢相信！」、「我手臂是17公分，11公分真的好小，他們一定常常肚子餓，希望能幫助他們健康長大。」

校長陳文瑜表示，當分享與體驗結合，孩子不只對公益行動有更深的感受，也學會感恩並珍惜自己所擁有的一切。

台灣世界展望會中區辦事處長胡婉雯表示，透過「一日生命糧募集行動」捐款100元，就能為一名飢餓兒童提供一天所需的營養與熱量，確保每個孩子都能擁有生命、生存與健康的基本權利。呼籲各界一同響應，攜手終結世界飢餓問題，愛心捐款專線：05-2310379分機104楊專員。

民族國小同學以畫下「祝福餐盤」的方式，傳遞對世界上飢餓兒童的關懷與祝福。圖／世界展望會提供
民族國小同學以畫下「祝福餐盤」的方式，傳遞對世界上飢餓兒童的關懷與祝福。圖／世界展望會提供
民族國小闖關體驗上手臂量尺看見脆弱飢餓兒童生存急迫性。圖／世界展望會提供
民族國小闖關體驗上手臂量尺看見脆弱飢餓兒童生存急迫性。圖／世界展望會提供

世界展望會 捐款

延伸閱讀

學童繪畫籌善款 助創世建嘉義新院

身障協會理事長3人涉詐千萬 法院認「惡性重大」裁押

金門農工1學生突發心肌炎 傑人會伸援手募13萬善款

身障關懷協會理事長一家3人遭爆侵吞善款 檢聲押理由曝

相關新聞

高雄某明星高中爆性平案 男學生盜圖配不雅字散布社群…受害者擬提告

高雄市某公立明星高中爆發性平案件，一名男學生近期被發現大量盜用女學生IG等社群網站照片，搭配低俗、汙穢的不雅文字散布在推...

全中運前1個月出車禍 他單手上陣勇奪空手道銀牌

今年全國中等學校運動會（全中運）空手道賽事近日落幕，來自桃園市南崁高中的邱奕恩在左手腕骨折的情況下依然堅持出賽，最終在個...

新北額滿國小數急劇下滑剩13校 私小招生卻增1成快額滿

小一新生入學報名季來臨，新北市今年國小額滿校數13所，較去年19所相比急劇下滑。去年為額滿學校的龍埔國小校長張伯瑲直言，...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

金湖國中生奪聯合盃作文賽首獎 寫下金門新紀錄

第18屆「聯合盃」全國作文大賽成績出爐，金湖國中901班學生王湘蘋勇奪九年級組首獎，創下金門地區歷年最佳紀錄，同班同學呂...

台中市師生盃全國飛盤邀請賽 豐原富春國小奪3冠、30面獎牌

台中市師生盃全國飛盤邀請賽中，豐原區富春國小飛盤代表隊表現亮眼，獲金牌11面、銀牌11面、銅牌8面，有14位選手獲得第4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。