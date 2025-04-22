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台南虎山帶孩子為地球找解方 入選永續教育行動

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市虎山實小以「根與芽～動物聯合國大會」行動入選「永續教科書-永續教育行動」評選，今受獎。圖／虎山實小提供
台南市虎山實小以「根與芽～動物聯合國大會」行動入選「永續教科書-永續教育行動」評選，今受獎。圖／虎山實小提供

台南市虎山實小以「根與芽～動物聯合國大會」行動入選「永續教科書-永續教育行動」，今受邀在「地球解方年會」發表，接受教育部長鄭英耀頒獎，並獲頒「永續教科書SELECT」標章。提案內容將同步展示於「永續教科書線上平台」，讓優質教學成果被看見，創造資源整合與合作契機。

校長林勇成表示，今天是世界地球日，能獲獎格外有意義。該校以「生態」為實驗教育發展主軸，教師團隊長期深耕生態學校特色課程，讓孩子們主動發起環境行動、自主探究學習、獨立研究發表等都有優異的表現。未來學校將持續努力，以友善環境的具體行動培養孩子的環境素養及未來生活的能力、自主探究學習的能力，並透過生態學校課程的實踐與分享，連結聯合國SDGs，帶著孩子以具體行動為環境盡分份心力，讓世界看見台灣在永續教育上的努力。

根與芽動物聯合國涵蓋生態藝術及資源回收物創作升級改造，重新審視物品的價值，透過認識4Rs，讓學生在製造一件垃圾前，思考這東西是否可以延續生命繼續使用？並藉由連續性入校引導及跨領域結合，進行資料蒐集及研究，思考全球氣候變遷、棲地破壞、人為汙染等問題下，嘗試為動物提出解決之道。

林勇成表示，該校透過一系列的入校課程，讓孩子發揮力量，藉由生態藝術和動物嘉年華，讓小朋友們為瀕危動物發聲，修補遭受破壞的生態，完整彼此交織的生命之網。4Rs為在學生學習階段，引入減量、重複使用、回收和恢復的概念及應用，如在創作過程中，重複使用寶特瓶、紙箱，養成廢棄物再度利用的良好習慣。

教育局長鄭新輝說，虎山實小帶著孩子關注動物生存權利與棲地保育現況，結合學校跨領域教學，以環保藝術創作出發，融入環境教育議題，用實際的環境行動落實公民參與，獲得「地球解方-永續教育行動」全國大獎，期待更多學校帶領學生以具體行動推動環境教育。

動物 教科書 永續

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