彰化縣首座雙語鹿江國際中小學 預定117學年度增高中部

彰化縣首家公辦公營的雙語實驗學校鹿江國際中小學，今天舉辦7周年校慶及人工草皮足球場啟用典禮，縣長王惠美表示，鹿江國際中小學預計117學年起增設高中部，除將新建校舍及宿舍外，也規劃為IB國際文憑大學預科課程，培育更多在地優秀好人才。

王惠美表示，鹿江國際中小學落成的人工草皮足球場，由中央體育署補助800萬元，縣府配合款200萬元建置，設置5人制球場2座、8人制球場1座，且完善排水及夜間照明系統，改善以往地勢不平、風沙大、訓練時間受限等問題，提供學子更好的足球專業練習場地，也可提供在地與社區共好的一個場域。

王惠美說，鹿江國際中小學是彰化縣首家公辦公營雙語實驗學校，預計117學年起，將增設高中部校舍及宿舍，將規劃為IB國際文憑大學預科課程，期待未來能夠培育更多在地優秀的好人才。

縣議員凃淑媚代表致詞表示，鹿江國際中小學的建築物都是精心設計打造，新造的人工草皮足球場是一個方便維護的設備，提供給學生一個更健康、更美好的運動場所，鹿江預計117年預計招收高中部學生，未來將擁有更多與國際交流學習的機會。