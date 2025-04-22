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金湖國中生奪聯合盃作文賽首獎 寫下金門新紀錄

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖國中901班學生王湘蘋（右二）勇奪「聯合盃」全國作文大賽九年級組首獎，同班同學呂安（左二）也獲得兩岸評審獎與感動類優選，勵學基金會執行長陳向鑫（左一）今天代表頒發加碼獎金給2人。圖／金湖國中提供
金湖國中901班學生王湘蘋（右二）勇奪「聯合盃」全國作文大賽九年級組首獎，同班同學呂安（左二）也獲得兩岸評審獎與感動類優選，勵學基金會執行長陳向鑫（左一）今天代表頒發加碼獎金給2人。圖／金湖國中提供

第18屆「聯合盃」全國作文大賽成績出爐，金湖國中901班學生王湘蘋勇奪九年級組首獎，創下金門地區歷年最佳紀錄，同班同學呂安也表現亮眼，獲得兩岸評審獎與感動類優選，為表揚兩位學子，金湖國民中小學勵學基金會今天特別加碼頒發獎金，鼓勵她們持續在寫作路上發光發熱。

頒獎儀式於今天上午在金湖國中舉行，由勵學基金會執行長陳向鑫代表董監事致贈獎項，陳向鑫表示，聯合盃作文賽已有18年歷史，此次金湖國中學生能從全國眾多參賽者中脫穎而出、奪下首獎，堪稱「金門之光」，不僅為學校爭光，也展現金門學子的文學實力。

金湖國中校長莊錦智指出，王湘蘋自小與母親分隔兩地，母親長年在台工作，僅假日返金，平時透過視訊陪伴女兒，成為她穩定創作的心靈依靠。而呂安的母親為新住民，在丈夫病重期間，仍堅持讓孩子專注學習，支持她的語文發展。兩位學生皆以細膩文字書寫母愛，觸動人心。

導師蔡佩芳表示，王、呂二人在課堂上文靜內斂，卻能透過文字傳遞豐富情感，她們的生活札記圖文並茂，情感真摯，展現超越年齡的成熟筆觸，也帶動班上濃厚文學氛圍。

金湖國民中小學勵學基金會自民國69年成立至今，長期致力於金湖國中與金湖國小學生的學習補助及教育資源提升，歷任董事長包含張文耽、蔡金錐、陳大吉、莊水池、李成義、呂瑞泰與現任董事長李仁傳。基金會表示，獎金雖然有限，但希望透過實質肯定，鼓勵更多學子努力不懈、勇敢逐夢。

作文 小學生 文學 金門

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