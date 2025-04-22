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台中市師生盃全國飛盤邀請賽 豐原富春國小奪3冠、30面獎牌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市師生盃全國飛盤邀請賽中，豐原區富春國小奪3冠、30面獎牌。圖／富春國小提供
台中市師生盃全國飛盤邀請賽中，豐原區富春國小奪3冠、30面獎牌。圖／富春國小提供

台中市師生盃全國飛盤邀請賽中，豐原區富春國小飛盤代表隊表現亮眼，獲金牌11面、銀牌11面、銅牌8面，有14位選手獲得第4至第6名的優異成績。

比賽從4月19日至4月20日舉行，豐原區富春國小在團體賽中奪下「國小高年級師生混合組」、「國小中年級混合組」及「國小高年級混合組」3項冠軍，包辦3冠。

比賽過程突來大雨，選手們仍全力以赴，陪同參賽的家長們機動性與溫暖支援，隨時協助補充選手水分，午後大雨時立即為選手撐傘、遞毛巾，讓學生們安心比賽，無後顧之憂。

六年學生級蘇奕睿表示，比賽中他雖然感到很緊張，但當接到隊友傳來的飛盤，完成得分時，內心非常激動，覺得之前的訓練都值得；五年級學生江兆正說，能和全國高手一起比賽是難得的經驗，雖然下雨讓手接飛盤有點滑，但大家還是咬牙撐完比賽，真的很有成就感！

富春國小校長吳夢竹表示，此次賽事成績佳，對學生們努力的肯定，也展現富春國小在飛盤運動上的深厚實力，他感謝指導老師與家長們的全力投入與支持。

台中市師生盃全國飛盤邀請賽中，豐原區富春國小奪3冠、30面獎牌。圖／富春國小提供
台中市師生盃全國飛盤邀請賽中，豐原區富春國小奪3冠、30面獎牌。圖／富春國小提供
台中市師生盃全國飛盤邀請賽中，豐原區富春國小奪3冠、30面獎牌。圖／富春國小提供
台中市師生盃全國飛盤邀請賽中，豐原區富春國小奪3冠、30面獎牌。圖／富春國小提供

台中市 豐原 運動

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