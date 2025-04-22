高雄某明星高中爆性平案 男學生盜圖配不雅字散布社群…受害者擬提告

高雄市某公立明星高中爆發性平案件，一名男學生近期被發現大量盜用女學生IG等社群網站照片，搭配低俗、汙穢的不雅文字散布在推特平台上，還用AI生成圖對女性極其羞辱，受害女學生確認身分至少5人，並已蒐證報警處理，考慮聯合提告。

事件延燒多日，該明星高中性平案遲未有進展，甚至教官幫加害男學生解釋「只是吸引注意力、不是壞人」，引爆受害女學生怒火，加害者以低俗到難聽的詞語，嚴重物化女性，批評該明星高中處置根本是在敷衍。

據了解，該名加害男學生盜用多所公立、私立學校的女高中生私照、生活照，搭配粗俗、不堪入目的標題和文字，對女學生造成極大傷害，連男學生自己學校的音樂班女生也有人受害。

事發後，該名加害男學生4月中旬曾傳訊息向受害者道歉，學校也以性平案件介入調查當中，不過卻傳出疑似教官給家長事件說明內容提及，該生以為自己所做的事沒有人知道，沒想到被朋友圈揭發出來，他也很驚慌。

這名教官說，學校師長認為，該生只是一個想吸引人注意的小孩，並不是想像中屬於心理變態或很壞的人，為了讓家長安心，將請男學生寫信向受害者及家長們道歉，保證不會有任何威脅到其他學生人身安危的報復與騷擾行為。

教官說，也會要求保證他手上所有社群帳號、手機、電腦硬碟等不會再出現新的影像或照片，更不會散播出去擴大傷害，以此表達的善意和保證，並會討論進一步的處理方式。

沒想到教官說明一出，讓受害女學生們看了很火大，譴責該明星高中拖了3周一點調查進展都沒有，已至少5人受害，也有大量截圖照片，文字低俗到根本不是一般人會用的詞語，批評該校放任學生盜圖加羞辱女性字眼性剝削。

「他把貶低女性的用詞用得這麼熟練，灌上噁心的標題，帳號看起來明顯是長期經營，還被奇怪的群組稱為大神」，骯髒低俗的用詞他都用得出來，教官卻說只想要吸引人注意，沒有心理問題，甚至是受害者「這是在搞笑吧」。

另所市區明星高中受害女學生還在Threads發出公開聲明，針對推特上被擅自盜用照片，搭配極其惡劣與侮辱性文字，發布於網路平台，內容嚴重影響名譽與心理狀況，首先這些內容完全不是本人所發表，並且無任何關聯。

再者，該帳號未經允許使用照片虛構編造、侮辱，涉及侵害肖像權、性騷擾與散布不實資訊等違法行為，已著手蒐證並報警處理，希望法律能還清白與尊嚴。