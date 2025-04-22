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東莒國小教美感 海洋廢棄物變身創作材料

中央社／ 台北22日電

連江縣東莒國小結合在地環境，開發一系列的美感教育課程，帶領學生撿拾海岸的廢棄物品，作為創作材料，在實作中思考資源循環再利用的議題。

教育部今天發布新聞稿介紹「跨領域美感教育卓越領航計畫」案例，東莒國小推動「海廢不廢：請編、請坐、請喝茶」三階段課程，聚焦海洋環境與資源再利用。

課程從「淨灘尋寶」開始，帶領學生實地走訪海岸，撿拾漁網、浮球、破損光碟與紙板等，經過清洗、解結、分類後，成為可再使用的創作材料。

第二步是在認識海洋廢棄議題的同時，結合數學規律及圓周等概念，以編織活動為核心，引導學生學習基本的繞邊與交錯技巧。

接著在教師的引導下，學生們設計編織模板，並動手完成個人坐墊及杯墊作品，進而強化手眼協調能力與創造力。

最後的單元，師生一起分享創作心得與環境觀察，以及如何減少海洋廢棄物的產生，藉由這場象徵交流與回收循環的茶會，進一步深化學生對永續生活的想像與實踐。

教育部指出，環境議題不僅是自然科學的範疇，更是藝術領域及當前世代關注的重要核心。期盼透過跨領域美感課程，讓孩子們在觀察理解家鄉自然環境的同時，也學會用雙手改變世界。

廢棄物 教育部 東莒

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