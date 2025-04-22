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新北市光仁中學音樂班 全國學生音樂比賽勇奪北區雙特優

聯合報／ 教育事業部
光仁中學打擊樂團成立以來一直維持特優。 圖／新北市光仁中學提供
光仁中學打擊樂團成立以來一直維持特優。 圖／新北市光仁中學提供

光仁中學音樂班在113學年度全國學生音樂比賽中，唯一拿到北區團體高中職A組管弦樂團與打擊樂合奏雙特優。此外，有五位學生在個人組勇奪特優，表現傲視全場。

光仁音樂班李沛怡主任表示，評審對光仁的管弦樂團與打擊樂團給予高度評價，讚譽樂團「訓練有素，這些評語凸顯光仁中學音樂班的堅強實力。

光仁中學打擊樂團由朱宗慶打擊樂團首席何鴻棋創立，並由陳宏岳、藍楷博共同指導，成立以來，一直維持特優傳統，今年再次抱回特優。

管弦樂團今年首度參賽，在指揮呂彥慶帶領下，拿下北區唯一的特優殊榮，獲得評審高度讚賞。校方表示，這不僅是樂團努力的成果，更展現光仁中學音樂班的育才實力。

樂團首席林宣佑不僅在比賽中表現出色，更獲得英國倫敦大學金匠學院、英國西敏大學音樂系入學資格。他說，擔任首席初期壓力極大，首席必須掌握各聲部的狀況，還好有主任協助修正，後來逐漸領悟如何協調指揮，比賽得獎讓這些努力獲得肯定。

大提琴首席王亭驊在音樂系特殊選才中，錄取臺北市立大學音樂系及輔仁大學音樂系，並獲得新加坡國立大學楊秀桃音樂院的錄取資格。他說，為了比賽，團員們經歷無數次的練習和磨合，尤其大提琴聲部牽動樂團的脈動，更需承擔穩定節奏的責任。感謝老師指導跟團員的彼此信任，取得特優為他留下一段難忘的回憶。

光仁中學校長陳清煌表示，「光仁中學音樂班有58年的音樂傳承，我們持續突破，師生共同努力締造佳績，讓學子在國內外舞台發光發熱」這份榮耀不僅屬於參賽學生，更屬於所有辛勤指導的老師與支持學子的家長們。

光仁中學音樂班113學年度全國學生音樂比賽勇奪管弦樂團與打擊樂合奏雙特優殊榮。圖／新北市光仁中學提供
光仁中學音樂班113學年度全國學生音樂比賽勇奪管弦樂團與打擊樂合奏雙特優殊榮。圖／新北市光仁中學提供
光仁中學音樂班學生在113學年度全國學生音樂比賽個人組創下佳績。圖／新北市光仁中學提供
光仁中學音樂班學生在113學年度全國學生音樂比賽個人組創下佳績。圖／新北市光仁中學提供

樂團 英國 音樂

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