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新北額滿國小數急劇下滑剩13校 私小招生卻增1成快額滿

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
小一新生入學報名季來臨，新北市今年國小額滿校數13所，較去年19所相比急劇下滑。本報資料照片
小一新生入學報名季來臨，新北市今年國小額滿校數13所，較去年19所相比急劇下滑。本報資料照片

小一新生入學報名季來臨，新北市今年國小額滿校數13所，較去年19所相比急劇下滑。去年為額滿學校的龍埔國小校長張伯瑲直言，受少子化影響，現在小一、小二學生數已沒額滿，118學年度遇上虎年情況將更明顯；不過私立國小招生卻逆勢上揚，私立聖心國小校長張信務說，私小今年招生成長1至2成，且多已額滿。

新北市6歲人口約3萬69人，部分家長考量接送、校園安全，選擇外縣市學校或私校，加上少子化影響，新北今年國小新生數恐比去年3萬64人還低，今年國小額滿校數也急劇下滑，從19所降至13所，不過桃子腳國中小是因校舍增建增班，未列入額滿學校。

去年為額滿學校的板橋國小校長華志仁說，今年沒有填報額滿學校，是因6年級畢業班級數達17班，預估學區內的學生數不會達到17班，避免家長舟車勞頓跨區就學。今年小一新生同樣維持12、13班，只是不辦額滿學校入學資格審查。

華志仁坦言，未來5年少子女化下降幅度會非常大，從人口便可看出，全國12歲代表6年級畢業有18萬人，到現在6歲是一年級入學剩13萬人，全國少了5萬人，新生兒更慘不到12萬人。若以每屆1、2萬人數下降，30人一班計算將少300班，代表也將少600位老師缺額。

華說，以板橋國小為例，現在全校約80班左右的規模，未來5年不包含自由學區情況下，會緩步下降到70班。去年同樣為額滿學校的龍埔國小校長張伯瑲也說，受少子化影響，現在小一、小二學生數已沒額滿，118學年度遇上虎年情況會將更明顯。

私立國小今年招生卻逆勢上升，私立聖心國小校長張信務說，多數家長考量校內安全，讓私小今年很熱門，招生成長1至2成，新北部分私立國小已額滿。

少子化 新北 校園安全

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