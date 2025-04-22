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世界地球日 「小台江20」台南親師生發起守護河川寫作接力

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今天是世界地球日，也是台南市「小台江」20歲，親師生發起守護河川寫作接力。記者鄭惠仁／攝影
今天是世界地球日，也是台南市「小台江」20歲，親師生發起守護河川寫作接力。記者鄭惠仁／攝影

今天是世界地球日，也是台南市「小台江」20歲，親師生發起守護河川寫作接力，展開「啟航20」學習故事策展，以及每個月「22」日，一人一文，書寫台江流域學習經驗，以小公民之筆，呼籲政府及國人，繼續種樹築道、整治河川汙染，復育未來家園，「環境變好了，生物自然會找到回家的路。」

小台江領祝員吳茂成表示，海佃國小「小台江」河流讀書會創立2005年4月22日，親師生以河為師，愛鄉護水，走讀台江十六寮，倡議守護台江河川，開創台江流域學習的新風氣，曾經榮獲全國十大推動環境保護有功社團，每年五月第一星期日，策辦台江水日，從台江沿著嘉南大圳，單車溯源到烏山頭水庫，推動愛鄉護水行動。

近幾年來從守護河川到催生台灣山海圳國家綠道，營造「文化沃土、生態淨地、健康溫馨」的台江故鄉，招潮蟹也回到校門口的嘉南大圳，鼓勵更多親師生加入台江流域學習，以小公民的學習力量，復育未來生活家園。

親師生為迎接「小台江20」，發起守護台江河川寫作接力，每個月「22」日，親師生一人一文，書寫以河為師的流域學習經驗，分享踏查台江十六寮歷史及生態故事，一代接一代，繼續倡議守護台江河川運動，讓台江溪圳港，日日清淨，營造永續環境，讓生物找到回家的路。

老師陳彤羚、黃靖雅今天帶領親師生展開「啟航20」學習故事策展行動，以廢紙箱製作小台江騎單車、守護河川的故事箱，以及守護台江河川的壁報故事展。

黃靖雅指出，20年來小台江參與了山海圳綠道的創生，守護台灣暗蟬的棲地、見證了招潮蟹重回海佃國小的堤岸等，也看到改變，期待再20年、40⋯⋯，一起看見家鄉更美好的風景、更美好的未來。

學生吳菀淇分享，在小台江這麼多年來，學會了許多技能，其中成長最多的是寫作思考的能力，就是靠著每次參加完活動後寫心得成長起來的。李沅澈也分享，在小台江學習經驗中，最難忘的是代表小台江參加「台灣國際水週-國際論壇」的水領袖峰會，發表守護河川的「下一代期許的水願景」，上了國中，也跟同學分享「我可以從玉山一路走回學校」，自己驕傲，也更珍惜台江故鄉。

海佃國小校長郭芳朱表示，今天是小台江20歲生日，船長要向所有引水人及水手們說聲「生日平安」，祈願小台江這艘愛鄉護水的生命之舟，永續航行於台江母親之水。這條家鄉保護的河流沒有盡頭，不僅持續努力，更要永續傳承，一代接一代，一棒接一棒。

今天是世界地球日，也是台南市「小台江」20歲，親師生發起守護河川寫作接力。記者鄭惠仁／攝影
今天是世界地球日，也是台南市「小台江」20歲，親師生發起守護河川寫作接力。記者鄭惠仁／攝影

台江 單車 永續

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