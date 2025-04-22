全中運前1個月出車禍 他單手上陣勇奪空手道銀牌

今年全國中等學校運動會（全中運）空手道賽事近日落幕，來自桃園市南崁高中的邱奕恩在左手腕骨折的情況下依然堅持出賽，最終在個人對打項目中以3比3平手惜敗，獲得銀牌。雖未能完成衛冕，但他展現出的堅毅精神仍令人動容。

邱奕恩是去年全中運對打項目的冠軍得主，原本計畫以最佳狀態挑戰衛冕。然而賽前1個月他不幸遭遇車禍，導致左手腕骨折。醫師診斷，這樣的傷勢至少需要3個月才能完全復原，家人也因此一度希望他放棄比賽，專心養傷。

面對可能錯失衛冕機會的現實，邱奕恩卻展現出超乎年齡的堅定，他直言「這不僅是一場比賽，是我為夢想努力訓練一整年的成果。」懷著這樣的信念，他成功說服了教練與家人，堅持披掛上陣。為了協助他在傷勢下仍能發揮實力，教練團隊為他量身規畫以單手為主的比賽戰術與保護裝備，幫助他持續調整狀態，準備迎戰。

比賽當天，邱奕恩克服傷痛，以一手之力過關斬將，最終成功晉級決賽。在決賽中，他面對強勁對手咬緊牙關，拚戰到最後一刻。雙方激烈角逐，終場比分戰成3比3平手，但根據規則，由於對手先得分，邱奕恩最終落敗，獲得銀牌。

邱奕恩賽後表示，雖然未能連霸，但能夠安全完成比賽最重要，接下來會暫時離開訓練場，專心復健，把身體養好，為下一個目標做好準備。校方也大讚，邱奕恩的表現不僅贏得對手的尊敬，也感動現場無數觀眾，用實際行動證明了運動家的堅毅與不屈精神。