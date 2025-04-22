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南一中學生設計「大量傷患檢傷手環」獲獎 期建立AI模型廣泛運用

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南一中學生薛以承（左起）、劉晴宇、謝秉軒設計「大量傷患智慧檢傷手環—即時監測與警示系統」，獲高中醫療科技創意競賽銀獎，校長廖財固予以表揚。記者鄭惠仁／攝影
南一中學生薛以承（左起）、劉晴宇、謝秉軒設計「大量傷患智慧檢傷手環—即時監測與警示系統」，獲高中醫療科技創意競賽銀獎，校長廖財固予以表揚。記者鄭惠仁／攝影

南一中學生薛以承、劉晴宇、謝秉軒對醫療很有興趣，從普悠瑪的事件，發現結合科技的緊急救護愈發重要，設計「大量傷患智慧檢傷手環—即時監測與警示系統」，獲高中醫療科技創意競賽銀獎。他們已申請專利中，希望這一套系統能用在緊急醫療救護，並紓解急診爆滿壅塞的現象。

讀高二的謝秉軒、薛以承、劉晴宇，一年級同班，3人對醫療有共同興趣，升上二年級後雖不同班，但因志趣相投，經常一起討論及研究，他們從2018年台鐵普悠瑪事件，發現在大量傷患下，當地醫護人員面臨前所未有的挑戰，甚至有醫護人員罹患創傷症候群，興起結合AI等科技，設計即時監測與警示系統，希望以最快速度掌控傷者的傷勢與隨時變化，做最快速、正確的醫療處理。

他們從傳統的檢傷方式，發現效率不佳，且會加重現場醫護人員的負擔。如以紙記錄傷者相關資料，但可能因天候、摸觸而字跡模糊，且無自動檢測功能，傷勢瞬息萬變，沒事可能變有事，若無法緊急處理，喪失最好急救時間。他們訪談第一線醫師、護理、消防救護人員，並做問卷調查，找出傳統檢傷的缺點，進而設計「大量傷患智慧檢傷手環—即時監測與警示系統」。

此手環結合分級傷勢的控制型按鈕、ESKIN電子皮膚、磁吸表帶、蜂鳴器、內置LED、電子紙、PPC感測器、低耗能，能偵測體溫與心電圖，顯現心律、血壓、血氧等生命徵象數據，透過手環讓監測可持續性病多樣性，當生命徵象不穩就會發出響聲，警示醫護人員，並快速找到傷者做處理。

謝秉軒、薛以承、劉晴宇表示，去年9月報名第四屆高中醫療科技創意競賽，之後獲得入圍，去年底獲邀參加台灣醫療科技展，今年參加決賽獲得銀獎，日前頒獎。他們表示，透過這套系統，指揮中心可現場掌控傷患的傷勢變化並自動化排定後送順序，讓現場有條不紊，在有限醫護人員下提高救護效率。目前這套設計已申請專利中，希望未來能建立AI模型並廣泛運用。

南一中 專利 醫護人員

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