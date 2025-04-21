性別平等與樂儀結合 北市學校樂儀旗舞觀摩表演活動登場

臺北市學校樂儀旗舞觀摩活動表演年度盛會於4月20日圓滿落幕。此次活動匯聚來自臺北市、新北市及新竹市共17所學校，透過精湛的樂儀旗表演，不僅展現學生的卓越技藝，讓藝術與教育交織出動人的樂章，也將性別平等理念融入其中，現場攤位也讓學生可以透過『玩中學、學中玩』瞭解性別與尊重的重要性。透過旗舞與音樂演繹團隊默契與創意，每一次揮舞、每一個變換的隊形，都是學生們長期努力的成果。動態表演之餘，現場靜態展示區則回顧各校樂儀旗隊的發展歷程，吸引不少觀眾駐足欣賞。

教育局表示，本屆活動適逢4月20日性別平等教育日，特別邀請全國中等學校啦啦隊錦標賽冠軍—衛理女中帶來開場表演，以動感舞蹈與精準隊形變換，為活動揭開序幕。表演不僅展現力與美的結合，也傳遞出對多元與包容價值的支持。

壓軸演出《玫瑰少年》由建國中學與中山女中聯合演奏，音符流轉間，現場觀眾屏息聆聽，感受音樂中蘊含的性別平等精神。當最後一個音符落下，全場響起熱烈掌聲，為這場結合音樂、藝術與社會議題的盛會畫下最動人的句點。

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