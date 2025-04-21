唱出布袋戲的磅礡大氣 雲林國小合唱團驚艷評審7月將登國際大賽

雲林縣斗六市雲林國小合唱團日前以融入布袋戲文化的創意編曲驚豔評審，再度拿下全國雙特優，將於7月到韓國濟州島參加世界合唱大賽，校方積極籌措旅費中，希望將台灣的布袋戲及原住民文化一舉帶上國際舞台。

雲林國小合唱團1999年成軍，當時由張超倫老師指導，屢在全國賽事創下佳績，現由劉姿伶老師擔任指揮、廖婉倫老師擔任伴奏，日前接連拿下全國師生鄉土歌謠比賽台灣台語系類國小團體組、全國學生音樂比賽同聲合唱國小團體組雙特優，捷報接連傳出，現在教育部藝術領域中央輔導團副召集人的張超倫也返校祝賀。

關勝周表示，指導老師劉姿伶在疫情期間突破練習限制，首創「每日影音特訓」，學生須將白天新學段落錄製上傳，經老師逐一點評修正，除在學校練習，假日也透過線上作業精進，這次比賽自選曲「寰宇傳說」是霹靂布袋戲刀龍傳說的主題曲，校方邀作曲家重新編曲轉化為多聲部合唱，透過童聲重現布袋戲的磅礴大氣，被評審稱讚「聽見文化傳承的新生命力」。

雲林國小合唱團將於今年7月參加前往韓國濟州島參加世界合唱大賽，劉姿伶表示，孩子們很難得有機會站上國際舞台，為讓孩子、台灣被世界看見，自選曲將有布袋戲主題曲及原住民歌曲，展現台灣文化底蘊。

關勝周表示，這次將有48名學生參加世界合唱大賽，每名學生扣除自費部分，全團旅費一百多萬元正努力籌措中，合唱團將於5月27日晚上7時30分在雲林文化中心舉辦音樂會，盼能獲得各界支持，讓孩子順利成行，站上國際。