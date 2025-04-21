原民文化走廊到校服務台南師生喜愛 狩獵、射箭、樂舞有意思

台南市原住民族教育資源中心圖資館藏豐富，近年透過文化走廊到校計畫，推出原住民族樂器、傳統服飾、狩獵體驗等常民生活文化課程，將課本沒教的原民知識與文化內涵，今年上半年計畫一開放報名即秒殺。一個檳榔袋就有美美的情人故事，深受師生喜愛。

教育局長鄭新輝表示，台南原住民籍中小學生近1660人，約占全市學生1.2%，都會區原住民文化保存不易，但透過本土語文教育和全民原教理念的推廣，逐步將原住民族教育議題融入學習課程，希望提升師生多元文化知能與文化平等省思，培養對不同族群的尊重與包容，營造族群友善多元共榮的校園環境。

關廟國中主任林嘉瑜說，活動當日學生們換上布農族傳統服飾，在老師的引導下體驗原住民族祭典舞步，感受原住民族傳統祭儀的莊重與團結精神。過程中以舞會友，讓孩子能深入了解原住民族的傳統價值，並學習尊重不同族群的文化。

海佃國中組長盧建名分享，這次原民文化走廊到校活動特別結合射箭隊練習，展示現代弓與原住民族傳統弓的差異，讓學生習得原民狩獵文化與現代運動競技的異同之處，讓學生特別有感。

左鎮國中二年級學生吳瑀恆說，體驗活動當天配戴阿美族豐年祭特有的側背包情人袋，阿美語稱alofo，又稱檳榔袋，在豐年祭期間，透過舞蹈由女性將檳榔放入心儀男性的情人袋，對方則將情人袋回贈與女方配戴，作為雙方愛情的宣告與承諾。透過體驗課程的介紹和提問，認識許多原民文化內涵，相當有意思。

原住民族教育資源中心每年提供6個梯次原住民族文化走廊到校服務，今年上半年活動規畫族服展示、樂舞體驗、狩獵文化介紹及射箭體驗，讓學生從視覺、聽覺與實作中感受原住民族文化的獨特性與魅力。今年下半年也將再舉辦2個場次，新增編織與串珠課程，手把手教導學生製作傳統工藝品，感受原住民族文化的細緻美學。