影／不忍見海龜鼻插吸管 中山工商研發兩棲清道夫機器奪金

高雄中山工商3名國中生受「海龜吸管事件」啟發，關注海洋垃圾議題，合力研發一台兩棲清道夫機器，能漂浮在海面撈除垃圾，在沙灘上撿垃圾也暢行無阻，這項作品奪得第7屆科技教育創意實作競賽「科技任務組」金牌。

組隊參賽的李浚麒、林泓慶、田東禾，從課堂上認識到聯合國永續發展目標（SDGs）「保育海洋生態」，3人共同經驗也是到海邊總能看到塑膠瓶、吸管，這些日常生活中常見垃圾廢棄物正在威脅海洋生物。

為了實踐SDGs，3人決定動手創作一台清垃圾的機器，從生活中尋找現成的材料，如家裡收納盒當機身、木棍當鏟子支架、烤肉網當鏟子撈垃圾，再設計3D列印零件，最後組合成沙灘和海面都能運作的兩棲清道夫。

田東禾說，烤肉網鏟因為有洞，可以把沙子過濾掉，只留下垃圾，更有效率又不會浪費力氣，整台機器可以遙控操作，不需要碰到垃圾就能清理，便利又安全，雖然製作過程遇到很多挑戰，不斷改良後，終於做出實用的清理裝置。

林泓慶、李浚麒說，這台機器在西子灣沙灘實際操作成功，希望這項設計讓更多人關注海洋環境問題，因為塑膠廢棄物可能透過食物鏈再回到人類身上，盼能阻止人為垃圾流入海洋。

指導老師諶瑀涵表示3人看見海龜鼻子內插著人類丟棄吸管，萌生想為環保盡心力念頭，她還透露決賽當天李浚麒過於緊張加上求好心切，身體不適嘔吐仍硬撐到結束，毅力令人敬佩。

國中部主任陳育蒼指出，科技教育創意實作競賽集結全台129隊、600多位中小學師生參與，為全國規模最大教育實作競賽之一，競爭激烈，一開始3人連鋸子都拿不穩，但衝勁十足，常開視訊會議討論，向老師求教解方，也到各班級演示，訓練抗壓性及臨場反應，最終在高手雲集競賽脫穎而出，抱回金牌。