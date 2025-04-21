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考生必訪！ 台南觀旅局推最強考運祈福路線報名起跑

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
「最強考運散策導覽路線」將走訪祀典武廟五文昌帝君、赤崁樓文昌閣魁星爺、大士殿魁星爺、三山國王廟韓昌黎（韓愈）及文昌帝君等，最後前往全台首邑縣城隍廟，為學子祈求學業進步、考試順利。圖為祀典武廟。圖／南市觀旅局提供
「最強考運散策導覽路線」將走訪祀典武廟五文昌帝君、赤崁樓文昌閣魁星爺、大士殿魁星爺、三山國王廟韓昌黎（韓愈）及文昌帝君等，最後前往全台首邑縣城隍廟，為學子祈求學業進步、考試順利。圖為祀典武廟。圖／南市觀旅局提供

正值考試旺季，台南不僅是眾神之都，孔廟更是全台首學，南市府觀旅局5月份再度規畫「最強考運散策導覽路線」，帶領遊客參訪重要國定古蹟及5間文昌廟宇，今起開放線上報名，共計4梯次，每梯次限額30名，歡迎考生與家長踴躍參與，為考試加持好運。

觀旅局表示，「最強考運散策導覽路線」採專業雙人導覽，將走訪祀典武廟五文昌帝君、赤崁樓文昌閣魁星爺、大士殿魁星爺、三山國王廟韓昌黎（韓愈）及文昌帝君等，最後前往全台首邑縣城隍廟，參拜主考官24司，為學子們祈求學業進步、考試順利。

觀旅局也提到，每逢考試前夕，許多考生會帶著准考證前往文昌帝君廟宇參拜，並準備象徵好兆頭的供品，像是寓意「包中」的包子與粽子、鳳梨、發糕等，過去2年舉辦「最強考運散策導覽路線」皆廣受考生與家長好評，今年再度推出也準備「功名疏文」、椪餅及考試專用鉛筆等，成功報名者皆可免費獲得，期望為考生送上祝福，助攻金榜題名。

觀旅局說明，本次散策路線全程約1公里散策，從祀典武廟五文昌帝君出發，沿途參拜掌管文運與考試功名的神祇，不僅能為考運祈福，還能一探台南珍貴的歷史古蹟，活動預計在5月3日起至5月24日期間，每周六下午3點半至5點，今天開放線上報名。

台南市長黃偉哲表示，導覽路線讓考生在備考之餘可透過參拜獲得精神上的鼓勵外，也感受台南豐富的文化底蘊，而路線主要位於赤崁樓文化園區，周邊也有眾多特色知名美食，像是度小月擔仔麵、武廟肉圓、呷霸浮水魚羹、義豐冬瓜茶、舊永瑞珍餅舖、舊來發餅舖等，考生也可藉此機會品嘗美食，放鬆心情、增強考試戰鬥力。

南市觀旅局過去2年舉辦「最強考運散策導覽路線」皆廣受考生與家長好評，今年再度推出也準備「功名疏文」、椪餅及考試專用鉛筆等禮品，成功報名者皆可免費獲得，期望為考生送上祝福，助攻金榜題名。圖／南市觀旅局提供
南市觀旅局過去2年舉辦「最強考運散策導覽路線」皆廣受考生與家長好評，今年再度推出也準備「功名疏文」、椪餅及考試專用鉛筆等禮品，成功報名者皆可免費獲得，期望為考生送上祝福，助攻金榜題名。圖／南市觀旅局提供
正值考試旺季，南市府觀旅局5月份規畫「最強考運散策導覽路線」，將帶領遊客參訪重要國定古蹟及5間文昌廟宇，為考試加持好運，今起開放線上報名。圖／南市觀旅局提供
正值考試旺季，南市府觀旅局5月份規畫「最強考運散策導覽路線」，將帶領遊客參訪重要國定古蹟及5間文昌廟宇，為考試加持好運，今起開放線上報名。圖／南市觀旅局提供

文昌帝君 考運

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