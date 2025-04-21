花蓮國中小教師甄選今年暫停 教育處說明兩大原因

花蓮縣政府連續多年舉辦國中小教師聯合甄選，今年突然停辦，讓許多待業老師感到錯愕。教育處說明，今年決定暫停一年的原因，主要是考量少子女化趨勢，以及輔導新進師資量能不足等，目前先穩定現有師資，保障孩子受教權益。

縣府15日發公文給各國中小，告知今年普通班教師聯合甄選暫緩，由各校自行招聘代理教師，讓許多想返鄉的待業教師不滿，向縣議員陳情。

縣議員楊華美今天在議會臨時會上指出，縣府發公文今年不辦理教甄，經詢問教育處得到的回覆，竟收到許多學校反映新進教師能力有待提升的訊息，教育處為穩定師資，提升新進教師，今年決定停聘。

楊華美批評，縣府近年舉辦教甄出現許多問題，要求國文老師、數學老師都要考英文，甚至有地理老師正取後資格遭拔除；還有國樂老師卻錄取西洋樂老師等。教育部規定全縣代理教師比例不得超過8％，雖然花蓮從30％的比例降到剩下20%，但停辦教甄無法解決代理教師過高的問題，質疑教育處沒有用心改變教學環境。

教育處長翁書敏表示，今年會決定暫緩停辦教甄，主要有兩點考量，雖然目前國中小代理教師人數比例偏高，但教育處盤點發現，到118學年度，全縣國中減少30班、國小減少60班，教育處必須預留因應；另外，新進老師各面向不如資深教師熟悉，在班級經營、輔導管教及課程教學等，仍需要更多的協助。