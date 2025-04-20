預計增5班新生報到超過6班 苗栗建國國中下學年首破50班

苗栗縣頭份市人口全縣第一，建國國中下學年新生昨報到，預計增5班卻來了超過6班，校方表示已提前規畫，獲得縣府支持，將蓋小木屋模式的4間組合屋教室，容納新生。

頭份市、竹南鎮有竹南科學園區帶動發展，人口居全縣第一、第二，年齡分布年輕化，114學年度頭份、照南國中都實施總量管制，縣府核定建國國中增5班，昨天新生報到，熱烈情況超乎校方想像。

建國國中校長方麗萍說，學校根據學區人口變動及需求持續調整擴班計畫，113學年度增設8班，目前44班，昨天新生報到一口氣增逾6班，並朝7個班邁進，下學年總班級數創新高，將突破50班，

校方評估因應需求，去年12月向縣出申請，爭取設置4間組合屋，組合屋冷氣、大屏等設施設備一應具全，且造型美觀，預計今年7月完工，解決教室不足，還為未來的分科教學、社團活動及各類課外學習提供了更充足的場地。

方麗萍昨與學生家長交流，許多家長都認同建國國中是第一志願，教職員感到受到肯定與支持，將致力提升學校成為今年成為苗栗縣的「國際教育中心」。

方麗萍指出，學校積極發展國際交流平台，計畫今年暑假帶領學生前往澳洲進行交流學習，提升學生的國際視野，在新學年度，還與日本福岡縣的學校開展線上班際交流，明年與新加坡的姊妹校互訪，為學生提供與不同文化背景的同齡人交流的機會，拓展學生的國際視野和跨文化理解能力。